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Gün sonu altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 469,00 liradan işlem gördü
 26 Aralık 2019 17:30
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Gün sonu altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,45 artışla 288,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 469,00 lira, Cumhuriyet altını 1.918,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,45 yükselişle 288,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 286,50 286,70 287,80 288,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.888,00 1.909,00 1.897,00 1.918,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 261,00 265,00 263,00 267,00
Lira(Tam) Ziynet 1.845,00 1.865,00 1.854,00 1.874,00
Yarım Ziynet 923,00 933,00 927,00 937,00
Çeyrek Ziynet 461,00 466,00 464,00 469,00
Anadolu Ajansı
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