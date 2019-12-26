Jandarmaya ait iki motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
|26 Aralık 2019 17:33
|Yazdır
Antalya'da yaya geçidinde meydana gelen trafik kazasında, jandarmaya ait iki motosikletin çarpışması sonucu, bir jandarma görevlisi yaralandı. Kazaya karışan diğer jandarma görevlisiyse yaralanan arkadaşının durumunu sık sık telefonla konuşarak öğrenirken, üniformayla kaskını da uzun süre elinde taşıdı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olduğu sırada yaya geçidinde yayaya yol vermek isteyen Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli jandarma Serdar Kaçaroğlu yönetimindeki 07 JAA 102 plakalı motosiklete, o sırada arkasından gelen jandarma Yunus Özvuran yönetimindeki 07 JAA 101 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle jandarma görevlileri motosikletleriyle birlikte yola düştü. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan Yunus Özvuran, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan diğer sürücü Serdar Kaçaroğlu ise yaralanan mesai arkadaşının durumunu sık sık telefonla öğrenerek bilgi aldı. Kaçaroğlu, arkadaşının üniformasıyla kaskını da uzun süre elinde taşıdı.
Yaralı jandarma görevlisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gazeteci Talat Atilla ve avukatını tehdit eden şüpheli yakalandı
26 Aralık 2019 18:46
|Cinayet davasında sanık avukatı, maktule saygıdan tahliye talep etmedi
26 Aralık 2019 18:03
|Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM Komisyonuna ulaştı
26 Aralık 2019 17:51
|Zonguldak'ta maden ocağı patlamasında 4 tutuklama
26 Aralık 2019 17:06
|Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında dava açıldı
26 Aralık 2019 16:49
|Eskişehir'deki yüzde 60'lık su zammı yargıya taşındı
26 Aralık 2019 15:58
|Uzman çavuş izin dönüşü kaza yaptı: 4 yaralı
26 Aralık 2019 15:32
|'Kocan gözaltında' yalanı ile 7 bin lira dolandırdılar
26 Aralık 2019 15:28
|Örtü yangınlarına neden olan 5 kişi hakkında suç duyurusu
26 Aralık 2019 15:12
|Battal İlgezdi 'görevi kötüye kullanma' davasında beraat etti
26 Aralık 2019 14:16