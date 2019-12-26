Kosova'dan Türkiye'ye getirilen FETÖ sanığına hapis
|26 Aralık 2019 18:00
|Yazdır
FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kosova'dan Türkiye'ye getirilen sanık Kahraman Demirez, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Kosova'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen sanık Kahraman Demirez'in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kahraman Demirez ve avukatları katıldı.
"Mağdur tarafındayım"
Duruşmada son savunmasını yapan sanık Kahraman Demirez, "Ben daha askerliğimi yapmadım. Tahliye olunca yaşım iyice ilerlemeden askerliğimi yapacağım. Türkiye ve Kosova'da yaptığım bütün faaliyetler kanun çerçevesindedir. Ben bu davada suçlu değil mağdur tarafındayım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Sanığın ardından söz alan avukatları, tahliye ve beraate ilişkin taleplerini dile getirdi.
Mahkeme heyeti, sanık Kahraman Demirez'i 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapse mahkum etti. Mevcut delil durumuna göre sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, üzerine atılı 'Uluslararası casusluk' suçundan ise beraatine karar verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|17 eski astsubaya FETÖ üyeliğinden ceza istendi
26 Aralık 2019 18:15
|İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 21 gözaltı
26 Aralık 2019 17:58
|FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
26 Aralık 2019 17:46
|Zonguldak'ta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
26 Aralık 2019 16:46
|Jandarma Bölük Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı
26 Aralık 2019 16:06
|Irak ve Suriye'den kaçan 5 PKK'lı terörist teslim oldu
26 Aralık 2019 15:53
|Eskişehir'de FETÖ sanığı doktora hapis cezası
26 Aralık 2019 15:34
|Eski HSYK Başkanvekili Hamsici'ye etkin pişmanlık indirimi
26 Aralık 2019 15:15
|Adana'da FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası
26 Aralık 2019 14:12
|Tokat'taki FETÖ soruşturmasında 15 şüpheliden biri tutuklandı
26 Aralık 2019 13:36