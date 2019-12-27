Bilginiz dışında adınıza açılan sahte hatlara ilişkin önemli KDK kararı

E-devlet sistemi üzerinden yaptığı sorgulama neticesinde adına 13 adet pasif, 1 adet aktif olmak üzere toplam 14 adet GSM abonelik kaydı olduğunu öğrenene bir şahıs 10 adet kaydın bilgisi ve rızası dışında kimliğine ait fotokopi ile sahte adres ve imzayı içeren abonelik sözleşmesine dayandığı gerekçesi ile telefon şirketine başvurmuş sonuç alamayınca da 22/02/2019 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) başvuru yaparak ilgili bilgi ve belgeler ile 10 adet sahte hat aboneliğinin üzerinden düşürülmesini talep etmiştir.

BTK ise üç adet kayıt hakkında detaylı açıklama yapmış, iki adet kaydın abonelik sözleşmesi ve kimlik fotokopilerinin tarafına göndermiş, diğer operatördeki kayıtlara yönelik herhangi bir bilgi ve belge göndermemiştir.

Şahsı ise, "ancak taleplerinin yerine getirilmemesinin tüketici hak ve menfaatlerinin gözetilmesi ilkesiyle bağdaşmadığını, ayrıca 10 adet sahte abonelik kaydının 6 adetinin ... İşletmecisinin aynı bayisinde 19/03/2009 tarihinde art arda açıldığını, aboneliklerin başlangıç tarihinin ise 29/07/2009 olduğunu, sahte aboneliklerin sözleşme tarihinden dört ay önce kanuna aykırı olarak kullanıma açıldığını, BTK tarafından 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun Geçici 5 inci maddesinde öngörülen düzenlemeler bir yıl içerisinde gerçekleştirilseydi sahte aboneliklerin olmayacağını, BTK tarafından gerekli denetim yapılmadığını ve yaptırımların uygulanmadığını, sahte abonelik kaydının açılmasına engel olacak önlemler alınmadığını iddia ederek adına açılan hatlara ilişkin abonelik sözleşmeleri ve dayanak belgelerin (kimlik fotokopisi vb.) tarafına gönderilmesini, 10 adet sahte hat aboneliğinin ve IMEI numaralarının üzerinden düşürülmesini ve e-devlet sistemi üzerinden yapılan sorgulamada listelenmemesini talep etmiştir."

KDK başvurucuyu haklı bularak şu tespitlerde bulunmuştur:

Somut olayda, abonelik sözleşmelerinin ilgili işletmeciler tarafından başvurana verilmediği anlaşılmış olup, işletmeci şirketlerin abonelik sözleşmesini muhafaza yükümlülüğü bulunduğu ve akdedilen abonelik sözleşmesinin bir nüshasının kağıt veya uygun elektronik ortamda aboneye verilmesi gerekliliği dikkate alındığında anılan düzenlemelere uymayan işletmeciler hakkında idari yaptırım uygulanması gerektiği tespit edilmiştir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 27/10/2009 tarihli ve 552 sayılı kararı ile, abonelik tesis etmeye yetkili bir bayi tarafından aynı ay içerisinde bir kişi adına açılabilecek hat sayısının ise dört adet ile sınırlandırılmıştır. Somut olayda, bir bayi tarafından 29/07/2009 tarihinde başvuran ... adına 6 adet abonelik kaydı oluşturulduğu tespit edilmiş olup, Kurul kararına uymayan işletmeci şirket hakkında gerekli inceleme yapılarak yaptırım uygulanması gerektiği tespit edilmiştir.