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YLSY sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı YLSY sonuçlarını açıkladı
 26 Aralık 2019 18:21
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YLSY sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama

2019 YLSY - Yurt Dışında Lisansüstü Öğrenim Görmeye Hak Kazanan Öğrencilerin Açıklanması

Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla 1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca verilen burs ile yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler Resmi Burslu Öğrenci Sistemi'nden (REBUS - http://rebus.meb.gov.tr) açıklanmıştır.

Öğrencilere duyurulur.
Memurlar.Net
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