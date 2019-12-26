YLSY sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı YLSY sonuçlarını açıkladı
|26 Aralık 2019 18:21
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama
2019 YLSY - Yurt Dışında Lisansüstü Öğrenim Görmeye Hak Kazanan Öğrencilerin Açıklanması
Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla 1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca verilen burs ile yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler Resmi Burslu Öğrenci Sistemi'nden (REBUS - http://rebus.meb.gov.tr) açıklanmıştır.
Öğrencilere duyurulur.
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