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Uludağ'da geç gelen kar tatilcileri sevindirdi

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da artan kar yağışı tatilcileri mutlu etti
 26 Aralık 2019 18:44
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Uludağ'da geç gelen kar tatilcileri sevindirdi

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da artan kar yağışı tatilcileri mutlu etti.

Bu sene kar yağışının gecikmesi nedeniyle sezonun da geç açıldığı Uludağ'ın Oteller Bölgesi'nde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynayarak günün tadını çıkardı.

Uludağ'daki bir otelin genel müdürü Ümit Kaplan, geçen sene kasım ayında yağmaya başlayan karın bu yıl 3 gün önce bölgeye düştüğünü söyledi.

Bütün pistlerin açıldığını belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Kış sezonuna hazır vaziyette müşterilerimizi bekliyoruz. Rezervasyonlar da iyi, bizim otelimizde geçen yılla kıyasladığımızda özellikle ocak ve şubat aylarında yüzde 30'luk bir artış görülmekte. Sadece yılbaşı dönemi için kar olmaması nedeniyle belki misafirlerimizin aklında bir soru işareti vardı ama şu anda kar yağışı var ve pistler de açık. Tatilcilerimiz gönül rahatlığıyla kayak yapmaya gelebilirler."

Tatilcilerden Selin Pir de 13 yıldır Uludağ'a kış tatiline geldiğini anlatarak, "Biz 5 günlük bir tatil için geldik. Bugün üçüncü günümüz, ilk gün neredeyse hiç kar yoktu ve kayamadık ama 3 gündür iyi yağıyor. Uludağ'da ilk kez bu kadar az kar görüyorum. Geçen sene de aynı tarihlerde buradaydık, gayet iyi kar vardı ama bu sene o kadar yok. Yine de gitmeden önce kayabildiğim için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Uludağ'da tatil yapan Tuğba Zorlu ise karın bu sene geç yağdığını ancak memnun olduklarını dile getirdi. Tatil için bugün geldiklerini söyleyen Zorlu, "4 gün daha buradayız. Kayak yapıyorum, şu an şartlar kayak için çok elverişli." dedi.

Öte yandan Bursa Meteoroloji Müdürlüğü ekiplerince Oteller Bölgesi'ndeki kar kalınlığı 40 santimetre olarak ölçüldü.

Hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 7, en yüksek 5 derece olan Uludağ'da bugün ve yarın kar yağışının devam etmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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