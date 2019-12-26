FETÖ soruşturmasında muhtar görevden uzaklaştırıldı
Karabük'ün Yenice ilçesinde merkez mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı.
|26 Aralık 2019 19:15
|Yazdır
Karabük'ün Yenice ilçesinde merkez mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı.
Edinilen bilgiye göre, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Yenice Merkez Mahalle Muhtarlığına seçilen Zeki T., İçişleri Bakanlığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Seçim öncesi FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra denetimli olarak serbest bırakılan muhtar, hakkında açılan soruşturmasının devam etmesi dolayısıyla İçişler Bakanlığı tarafından görevden el çektirildi. Zeki T., mahkeme kararı kesinleşinceye kadar görevden el çektirilirken, muhtarlık görevi ise Kaymakamlık tarafından belirlenecek olan muhtar azalarından birine verilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakanlık müfettişleri Yavaş'la ilgili iddialara ilişkin Aygün'ü dinledi
26 Aralık 2019 18:32
|Asgari ücretin ardından AGİ de belli oldu
26 Aralık 2019 17:37
|Kilis'te 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması
26 Aralık 2019 16:57
|Tarım Bakanlığı staj başvurusu alacak
26 Aralık 2019 14:47
|3. Sanal İstihdam Fuarı iş arayanların umudu olacak
26 Aralık 2019 13:26
|Adalet Bakanlığı için Bilişim Personeli sınırlaması kaldırıldı
26 Aralık 2019 12:56
|İmar Barışı kapsamındaki Hazine taşınmazları satılıyor
26 Aralık 2019 12:48
|KOSGEB, işçi statüsünde uzman istihdam edelebilecek
26 Aralık 2019 12:32
|Sağlık Bakanlığı için 4 genel müdür yardımcısı kadrosu ihdas edildi
26 Aralık 2019 12:25
|21 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
26 Aralık 2019 11:31