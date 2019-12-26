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Rektörün kızına milyonluk şantaj iddiası... Karar çıktı

Koç Üniversitesi'nde Rektör Umran Savaş İnan'ın kızı Ayşe İnan'dan toplamda 1 milyon 150 bin lira alarak dolandırdığı iddia edilen, o dönem üniversite koordinatörü olan sanık Ramazan K.'nın yargılandığı davada karar açıklandı. Sanık Ramazan K. '' Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık '' suçundan beraat etti.
 26 Aralık 2019 19:35
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Rektörün kızına milyonluk şantaj iddiası... Karar çıktı

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ramazan K. ve avukatları hazır bulundu. Ayşe İnan, celse arasında şikayetinden vazgeçtiği için duruşmaya katılmadı. Duruşmada savcı mütalaasını açıklayarak, sanık Ramazan K. hakkında beraat talep etti. Sanık avukatları da mütalaa doğrultusunda mahkemenin beraat kararı vermesini talep ettiler.

BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, sanık Ramazan K.'nın ''Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık'' suçlarını işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamaye göre, şikayetçi Ayşe İnan eşiyle yaşadıklarını ve uyuşturucu madde kullanması nedeniyle çocuğunu elinden alınabileceğini güvendiği üniversite çalışanı sanık Ramazan K'ya anlatmıştı. İddiaya göre, sanık Ramazan K., "Polisin ve MİT'in elinde çok ciddi kayıtlar var. Uyuşturucudan kayıtların var. Narkotik polisi tarafından takibe düşmüşsün, arabanın kayıtları var. Torbacılar ile beraber çekilmiş fotoğrafların var. Telefonun dinlenmiş. Emniyet ve MİT'de tanıdıklarım var, bütün bu kayıtların hepsini halledebilirim" diyerek müştekiyi korkutmuştu. İddianamede, şikayetçi Ayşe İnan'ın bu kayıt ve belgelerin silinmediği takdirde çocuğunun elinden alınacağından korktuğu için sanık Ramazan K'nın kendisine sunduğu bütün teklifleri kabul ederek 2017 yılının Ekim ayında 350 bin TL, sonra 350 bin TL, 2018 yılı Eylül ayında 450 bin TL olarak elden sanığa verdiği belirtiliyordu. Sanık Ramazan K.'nın verilen paraların emniyet ve MİT'deki kayıtlarını silecek kişilerin çocuklarının adına burs olarak yatırıldığını söyleyip müştekiye banka dekontları vermişti. Dekontların sahte olduğu ortaya çıkınca sanıktan şikayetçi olmuştu. Soruşturmada tanık olarak ifadesi alınan Rektör Umran Savaş İnan ise, paraya ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine kızına para verdiğini, 2018 yılında şüpheli Ramazan K'nın üniversitede işlerini doğru bir şekilde yapmadığını ve açıklarının ortaya çıkmaya başladığını kızına söyleyince, kızının olanları anlattığını, kızına bu konu hakkında şikayette bulunması gerektiğini söylediği de iddianamede yer almıştı. Sanık Ramazan K. hakkında "Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadiyle dolandırıcılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından 5 yıl 9 aydan 18 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.
DHA
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