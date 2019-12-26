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Lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücüye hapis

17 yaşındaki lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis cezası
 26 Aralık 2019 19:51
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Lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücüye hapis

İzmir'de kullandığı hafif ticari aracıyla 17 yaşındaki Bürge Yolbilir'e çarparak ölümüne neden olan sürücü Bekir Karaaslan'a "çocuğu kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 17 yaşındaki Bürge Yolbilir'in ölümüne neden olan sürücü Bekir Karaaslan'ın yargılandığı davada karar verildi. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü son duruşmasına tutuklu sanık Bekir Karaaslan, Bürge Yolbilir'in babası Eyüp Yolbilir, kazada yaralanan M.G.'nin ailesi, genç kızın yakınları, arkadaşları ile taraf avukatları katıldı. Yargılamanın tamamlandığını ve karar verileceğini söyleyen mahkeme başkanı tutuklu sanık Bekir Karaaslan'ın son sözünü sordu. Karşıdan karşıya geçen kimseyi görmediğini söyleyen Karaaslan, "Hiçbir aileye bu acıyı yaşatmak istemezdim. Aileden özür dilerim" dedi.

Mahkeme heyeti, Karaaslana'a, çocuğa karşı işlenmiş "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Olası kast indirimiyle ceza, müebbete çevrilirken, sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle sonuç ceza 25 yıl hapis cezası oldu. Karaaslan'a, Bürge Yolbilir'in kuzeni M.G.'nin yaralanması sebebiyle de 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.

"Caydırıcılık açısından çok önemli"

Yolbilir ailesinin avukatı Mehmet Bostancı, mahkemenin verdiği kararın caydırıcılık açısından önemli olduğunu söyleyerek, "Türkiye'de bu tarz davalarda çıkan tüm kararlar, bilinçli taksir üzerinden çıktı. Böyle olunca şüpheliler, 5-6 yıl ceza alıp kurtuluyordu. Eğer karar istinaf ve Yargıtay'dan da aynı şekilde geçebilirse caydırıcılık açısından Türkiye'de bir ilk olacak. Bu kararın ardından kimse, alkol ve sürat sebebiyle birinin ölümüne sebebiyet verip 'yanlışlıkla yaptım' diyemeyecek" şeklinde konuştu.

Olay

Bürge Yolbilir (17), 27 Nisan 2019'da Emrez Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki yaya geçidinden geçtiği sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti, 15 yaşındaki kuzeni M.G. de hafif şekilde yaralandı. Kaza yerinden kaçan sürücü Bekir Karaaslan, düşen plakadan yola çıkılarak polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, olaydan 1 saat 42 dakika sonra yapılan alkol muayenesinde sürücünün 0,83 promil alkollü olduğu tespit edildi. Tutuklanan sürücü hakkında, "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan iddianame hazırlandı.
İhlas Haber Ajansı
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