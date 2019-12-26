Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari ücret' paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2020'den itibaren geçerli ve net 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgari ücrete ilişkin eleştirilerde bulunarak, "Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor." ifadesini kullandı.
|26 Aralık 2019 19:56
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2020'den itibaren geçerli ve net 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgari ücrete ilişkin eleştirilerde bulunarak, "Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, yeni asgari ücrete ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saray'da yaşayanlar, Katarlıların ve yandaşın rantını düşündüğü kadar asgari ücretlinin geçim sıkıntısını düşünmüyor, açlık ve sefalete mahkum ediyor. Ne diyorduk, Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor." değerlendirmesini yaptı.
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