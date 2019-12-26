16 yaşında üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı
|26 Aralık 2019 20:06
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Kütahya'da, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda durdurulan otomobilde, 4 şüpheliden 16 yaşındaki H.S.'nin üzerinde 39 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.
Uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen ve kimliği belirlenen şüpheliler, kent girişinde, otomobilde durduruldu. Durdurulan otomobildeki H.T. (20), İ.K., M.Ç. ve H.S.'nin üstü arandı. Yapılan aramada H.S.'nin üzerinde 39 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Burada ifadeleri alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.T., İ.K. ve M.Ç. savcılık sorgularının ardından üzerinden uyuşturucu hap bulunan H.S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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