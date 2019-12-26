Uzmanından uyarı: Karbonat dişi çiziyor
|26 Aralık 2019 20:21
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Evde tezgah üstü ürünlerle diş beyazlatmak isteyenlere dikkat çeken Medipol Mega Üniversite Hastanesi Diş Tedavisi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Burak Gümüştaş, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gümüştaş, uzman ellerde yapılmayan diş beyazlatma uygulamasının zarara neden olabileceğini belirterek "Diş beyazlatma uygulaması mutlaka hekim kontrolünde yapılmalı. Kontrolsüz olarak yapılan beyazlatma işlemi yarardan daha çok zarar getirir. Özellikle tezgah üstü satılan beyazlatma ürünlerinin kullanımında bu tip sorunlara sıklıkla karşılaşılıyor" diye konuştu.
DİŞ MACUNU DIŞINDAKİ MADDELERDEN UZAK DURUN
Beyazlatıcı diş macunlarının tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Gümüştaş, şu bilgileri verdi:
"Hastaların evde kendilerinin kullanabileceği en güvenli yol beyazlatıcı diş macunlarıdır. Bireylerin evde kullandığı diş tozu, diş beyazlatma tozu, karbonat, elma sirkesi ile fırçalama gibi uygulamalar dişlerin yüzeyinde çizikler oluşmasına neden olur. Kısa zamanda bu çiziklerin renklendirici maddelerin tutulumu ile daha da sarı görünümde dişlere sebebiyet verir. Son zamanlarda çamaşır suyu ile diş beyazlatma yapıldığına dair bilgiler internet ortamında görünüyor. Çamaşır suyunun dişler üzerinde beyazlatıcı herhangi bir özelliği yok. Çamaşır suyu kimyasal yapısı gereği çok ciddi kostik bir bileşiktir. Özellikle ağız mukozası üzerinde yüksek konsantrasyonlu kostik maddeler çok ciddi yanıklara yol açabilir."
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