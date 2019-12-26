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Bank Asya'ya yatırılan para miktarı açıklandı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, komisyona yapılan 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ünün 9 bin 600 kabul, 88 bin 700 ret olarak karara bağlandığını, 28 bininin ise incelemesinin devam ettiğini söyledi. OHAL Komisyonu Başkanı Tanrıkulu ayrıca, "Örgüte destek için Bank Asya'ya yatırılan para tutarının 2 milyar 369 milyon lira olduğu tespit edildi." ifadelerinde bulundu.
 26 Aralık 2019 20:26
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Bank Asya'ya yatırılan para miktarı açıklandı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu,OHAL Komisyonunda televizyon ve haber ajanslarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda 2 yıl içinde verilen kararlara yönelik açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"KREDİYİ BANK ASYA'YA YATIRMIŞ"

Salih Tanrıkulu, ihraç edilen kamu görevlileri, eş ve çocuklarına ait "2014'ün Ocak ayından 2015'in Şubat ayına kadar geçen sürede 465 bin yeni hesap açıldığı ve örgüte destek için Bank Asya'ya yatırılan para tutarının da 2 milyar 369 milyon lira olduğu tespit edildi. Komisyonda başvurusu bulunan yaklaşık 28 bin kişinin başka bir bankadan kredi kullandığı ve bunlardan 12 bin kişinin de söz konusu parayı Bank Asya'daki hesabına destek mahiyetinde yatırdığı belirlendi." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyonun her bir başvuru dosyasını ayrı ayrı ele aldığını vurgulayan Tanrıkulu, bireyselleştirilmiş ve gerekçelendirilmiş kararlar alındığına, haftada bine yakın kararın verildiğine dikkati çekti.

"Başvurucunun eşi veya aile bireyleri hakkında FETÖ üyeliği, irtibatı, iltisakı bilgisi olmasına rağmen yapılan gerekli inceleme neticesinde başvurucunun kendisinde herhangi bir irtibat tespit edilmediğinde, başvuru dosyası hakkında kabul kararı verildi." diyen Tanrıkulu, meslekten ihraç edilen eşlerden biri hakkında ret kararı verildiği, diğer eşin de mesleğe iade edildiği durumların bulunduğunu, bu şekilde 620 kişinin başvurusunda kabul kararına hükmedildiğini söyledi.

Salih Tanrıkulu, komisyonca, haklarında takipsizlik ve beraat kararı verilenlerin başvurularının öncelikli olarak incelendiğini ifade etti.

Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işleminin, en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapıldığını anlatan Tanrıkulu, başvuruları reddedilenlerin de belirlenen idare mahkemelerine dava açabildiğini aktardı.

OHAL Komisyonu 2 yıllık kapsamlı bir bilgi notu yayımladı

RET KARARLARININ DETAYLARI

Reddedilen başvuruların yüzde 92'sinde adli soruşturma ve kovuşturma bilgisinin bulunduğuna, yüzde 50'si hakkında ise ağır ceza mahkemelerince hapis cezası verildiğine işaret eden Tanrıkulu, 88 bin 700 ret kararındaki başlıca kriterlerden olan FETÖ'nün örgüt içi iletişim aracı "ByLock" programı kullanıcılığı tespitinin yüzde 42, örgüt elebaşının belirli tarihlerdeki talimatı sonrası Bank Asya'ya destek mahiyetinde para yatırma işlemi yapanların oranının ise yüzde 47 olduğunu dile getirdi.

Başvurusu kabul edilenlerin mesleğe iade edildiğini, kabul kararlarının posta yolu kullanılmadan elden ilgili kurumlara teslim edildiğini belirten Tanrıkulu, bu konuda da hassasiyet gösterdiklerini vurguladı.

Salih Tanrıkulu, bir soru üzerine, başvurularda gerekçeli kararlar verdiklerini, böylece insanların kamu görevinden neden ihraç edildiğini öğrendiğini söyledi.

ByLock'la ilgili çalışmaların nasıl yapıldığının sorulması üzerine Tanrıkulu, başsavcılıklardan liste istendiğini ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının kullanıcı tespitlerinin de dikkate alındığını bildirdi.

Tanrıkulu, ret kararlarında ByLock'un tek başına yeterli olduğu durumların da bulunduğunu belirtti.

OHAL Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı

"SADECE ÇOCUĞUN OKULA GÖNDERİLDİĞİ DURUMLARDA KABUL VERİYORUZ"

Kararların gerekçelerinin yazım sürecini anlatan Tanrıkulu, "Kararlarımızda 'çocuğunu okula gönderdi, bunun için ödeme yaptı' gibi durumlar tek başına ret gerekçesi değildir. Sadece çocuğun okula gönderildiği durumlarda kabul kararı veriyoruz." diye konuştu.

Salih Tanrıkulu, soru üzerine, "İncelemesi devam eden 28 bin başvurunun önümüzdeki yıl içerisinde tamamını bitirmeyi planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Başvuru takip sistemiyle başvuruların durumlarının ilgili kişiler tarafından anlık takip edildiğini belirten Tanrıkulu, AİHM, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliğinden heyetlerin komisyonda incelemelerde bulunduğunu, komisyon üyelerinin de AİHM'de görüşmeler yaptığını sözlerine ekledi.

Televizyon ve haber ajansı temsilcileri, komisyonun evrak kayıt bölümü ve arşivinde de incelemelerde bulundu, Komisyon Başkanı Salih Tanrıkulu'ndan bilgi aldı.
Anadolu Ajansı
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