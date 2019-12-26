Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine elektrik verildi
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışıyla nedeniyle 2 gündür yaşanan kesintinin ardından bölgeye elektrik verilmeye başlandı.
|26 Aralık 2019 20:31
|Yazdır
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışıyla nedeniyle 2 gündür yaşanan kesintinin ardından bölgeye elektrik verilmeye başlandı.
Etkili olan kar yağışıyla ilçenin Saraycık mevkisinde, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) bölgeyi besleyen 154 bin voltluk elektrik iletim hattının kopması ve direklerin devrilmesi sonucu 2 gündür yaşanan kesintinin ardından çalışma yapan ekipler, yapılan onarımın ardından farklı bir hattı devreye aldı.
Hatta enerji verilmesinin ardından ilçe merkezine elektrikler geldi.
Ekiplerin, Saraycık bölgesindeki bölgeyi besleyen 154 bin voltluk hattı da devreye almak için çalışmasını sürdürüyor.
Öte yandan ekiplerin bölgede devrilen ve telleri kopmuş elektrik direklerinin onarımını da sürdürdüğü öğrenildi.Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine elektrik verilemiyor
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Mimar Sinan'ın 550 yıllık eseri bakımsız halde
26 Aralık 2019 21:56
|Buraya çıkmak yürek istiyor!
26 Aralık 2019 20:36
|'Kirazın anavatanı, fındığın başkenti' tescilini o şehir aldı
26 Aralık 2019 18:59
|Uludağ'da geç gelen kar tatilcileri sevindirdi
26 Aralık 2019 18:44
|Postacılar artık gittiği her sokağa mama bırakacak
26 Aralık 2019 17:27
|Meteorolojiden iki şehire kuvvetli yağış uyarısı
26 Aralık 2019 16:04
|Doğu Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor
26 Aralık 2019 15:14
|Adalar'da 'ruam' hastalığı sağlık taraması yeniden başladı
26 Aralık 2019 15:00
|İBB'den yılbaşı gecesi tedbirleri
26 Aralık 2019 14:47
|Karabük'teki antik kentte 1800 yıllık adak levhası bulundu
26 Aralık 2019 14:20