Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı kapatıldı
Kırşehir'de bazı hayvanlarda şap hastalığına rastlanması nedeniyle Canlı Hayvan Pazarı'nın kapatıldığı bildirildi.
|26 Aralık 2019 20:41
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Kırşehir'de bazı hayvanlarda şap hastalığına rastlanması nedeniyle Canlı Hayvan Pazarı'nın kapatıldığı bildirildi.
Kırşehir Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu bir bölgede şap hastalığına rastlandığı ifade edildi.
Hastalık nedeniyle merkez ve köylerde karantina tedbirleri uygulanacağı belirtilen açıklamada, Kırşehir Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu'nca, fenni ve idari tedbirler kaldırılıncaya kadar borsaya bağlı pazarın kapalı tutulmasının kararlaştırıldığı vurgulandı.
Açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılacak ilaçlamalar ve alınacak önlemler sonucunda pazarın yeniden faaliyete başlayacağı kaydedildi.
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