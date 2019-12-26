TÜİK açıkladı! 1.4 milyon otomobil üretildi
|26 Aralık 2019 20:49
|Yazdır
Türkiye'de 2018 yılında 1 milyon 411 bin adet otomobil, 196 milyon 159 bin 813 ton hazır beton, 659 bin 688 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ, 8 milyon 472 bin 177 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi.
ÜRETİMDEN YAPILAN SATIŞLAR 1 TRİLYON 776 MİLYAR 701 MİLYON TL OLDU
Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2018 yılında 1 trilyon 776 milyar 701 milyon TL oldu. Bu değer 2017 yılında 1 trilyon 342 milyar 944 milyon TL iken 2016 yılında 1 trilyon 45 milyar 754 milyon TL olarak gerçekleşti.
ÜRETİMDEN YAPILAN SATIŞLARIN %13,6'SINI ANA METAL SANAYİ ÜRÜNLERİ OLUŞTURDU
Girişimlerin 2018 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının %13,6'sını ana metal sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu %12,9 ile gıda sanayi ürünleri ve %10 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı takip etti.
ÜRETİMDEN YAPILAN SATIŞLARIN %3'ÜNÜ YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ OLUŞTURDU
İmalat sanayinde 2018 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin %3'ünü oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı %70,9 olurken orta-yüksek teknoloji grubunun payı %26,1'de kaldı.
ANA SANAYİ GRUPLARINDA, ARA MALLARI %47,4 İLE İLK SIRADA YER ALDI
İmalat sanayinde 2018 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin %47,4'ünü ara malların, %22,7'sini dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görüldü. Enerji'nin payı ise %5,7'de kaldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye'nin Otomobili'nden yeni detaylar belli oldu
26 Aralık 2019 19:23
|Yerli otomobilde 4. detay açıklandı: Doğuştan elektrikli
26 Aralık 2019 14:39
|İş dünyası 'Türkiye'nin Otomobili'ni bekliyor
26 Aralık 2019 13:28
|'Sigortasız 7,6, kaskosuz 18,4 milyon araç var'
25 Aralık 2019 10:27
|İcradan satılık... 950 bin TL'lik aracın fiyatı 475 bin TL
24 Aralık 2019 12:26
|Yerli otomobilde dikkat çeken 5 detay
23 Aralık 2019 22:21
|Türkiye'de elektrikli araç sayısı 2030 yılında 2,5 milyona ulaşacak
23 Aralık 2019 15:54
|Yerli otomobilin ilk talibi İstanbullu taksiciler
23 Aralık 2019 12:21
|Yeni zamla birlikte MTV'de kim ne kadar ödeyecek?
23 Aralık 2019 09:05
|2020 ehliyet, pasaport, motorlu taşıt vergi artış oranı belli oldu
23 Aralık 2019 01:23