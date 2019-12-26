TÜİK açıkladı! 1.4 milyon otomobil üretildi

Türkiye'de 2018 yılında 1 milyon 411 bin adet otomobil, 196 milyon 159 bin 813 ton hazır beton, 659 bin 688 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ, 8 milyon 472 bin 177 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi.

ÜRETİMDEN YAPILAN SATIŞLAR 1 TRİLYON 776 MİLYAR 701 MİLYON TL OLDU

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2018 yılında 1 trilyon 776 milyar 701 milyon TL oldu. Bu değer 2017 yılında 1 trilyon 342 milyar 944 milyon TL iken 2016 yılında 1 trilyon 45 milyar 754 milyon TL olarak gerçekleşti.

ÜRETİMDEN YAPILAN SATIŞLARIN %13,6'SINI ANA METAL SANAYİ ÜRÜNLERİ OLUŞTURDU

Girişimlerin 2018 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının %13,6'sını ana metal sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu %12,9 ile gıda sanayi ürünleri ve %10 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı takip etti.

ÜRETİMDEN YAPILAN SATIŞLARIN %3'ÜNÜ YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ OLUŞTURDU

İmalat sanayinde 2018 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin %3'ünü oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı %70,9 olurken orta-yüksek teknoloji grubunun payı %26,1'de kaldı.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA, ARA MALLARI %47,4 İLE İLK SIRADA YER ALDI

İmalat sanayinde 2018 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin %47,4'ünü ara malların, %22,7'sini dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görüldü. Enerji'nin payı ise %5,7'de kaldı.