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Sulu depolama tesisleri için ilave tedbirler alındı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme ile sulu depolama tesisleri için ilave tedbirler alındı
 26 Aralık 2019 20:54
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Sulu depolama tesisleri için ilave tedbirler alındı

Düzenli depolama tesislerine ilişkin teknik esaslar, atıkların düzenli depolama tesislerine kabulü, düzenli depolanmasına ilişkin usul ve esaslar ile alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri ve tabi olunacak sorumlulukları kapsayan "Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle sıvı atıklar hariç olmak üzere, dışarıdan atık almamak kaydıyla sadece kendi tesisinde oluşan termik santral külleri, proses atıkları ve benzeri atıkların sulu olarak bertaraf edileceği depolama tesisleri için değişikliğe gidildi.

Yönetmelik değişikliği ile sulu depolama tesisleri için ilave tedbirler alındı.

Buna göre, bu tesislerin tabanında yeraltı suyu bulunması ya da yer altı suyunun yükselerek tabanda teşkil edilecek geçirimsizlik sistemine zarar verme olasılığı bulunması durumunda, tabanda yeraltı suyunu drene edecek bir sistem oluşturulacak.

Yağmur sularının atıkların depolandığı tesislere girişini ve dolayısıyla oluşturacağı hidrolik yükü önlemek amacıyla gerekli yağış hesabı yapılarak kuşaklama kanalları inşa edilecek ve depolama tesisinde gerekli hava payı bırakılacak.

Sulu depolama tesislerinde depolanan atıklara susuzlaştırma/kurutma işlemlerinin uygulanmasına öncelik verilecek.

Ek olarak bu tesislerde atık depolama işlemi tamamen bittikten sonra depolama alanında üst örtü teşkil edilmeden önce, alan kurutularak/susuzlaştırıldıktan sonra tampon tabaka olarak kazı toprağı serilerek tesviye edilecek. Kapatma işlemine başlamadan önce, atıkların veya yapının kayma ve çökme riskine karşı, depolanan atık kütlesinin yeterince oturduğunun tespiti de sağlanacak.

Öte yandan yönetmeliğin geçici 3'üncü maddesinde yapılan düzenlemeyle de 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun geçici 8'inci maddesi kapsamında yer alan özelleştirilmiş veya özelleştirilecek olan elektrik üretim santrallerinden kaynaklanan atıkların depolanmış olduğu sahalarda, atık depolanmasına devam edilmesinin, üniversitelerin çevre ve inşaat mühendisliği bölümlerince çevresel tedbirleri içerecek şekilde hazırlanan kurumsal akademik rapor ile uygun görülmesi halinde, sahanın kurumsal akademik raporda belirtilen nihai dolgu kotu ve koordinatlarını aşmadan depolama işlemine devam edilebilecek.

Depolama işlemine devam edilmesinin kurumsal akademik raporla uygun görülmesi durumunda, bu raporu onaylanan mevcut sahalar için düzenli depolama tesisi onay belgesi ve il müdürlüğü uygunluk yazısı aranmaksızın tesis işletmecisi tarafından "düzenli depolama" konulu çevre izin lisans başvurusu yapılabilecek.

Depolama işlemine devam edilmesi kurumsal akademik raporla uygun görülmeyen mevcut sahalar ise sulu depolama tesisleri için alınan ilave tedbirler kapsamında en kısa süre içerisinde kapatılacak ve yeni düzenli depolama tesisleri oluşturulacak.
Anadolu Ajansı
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