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Tuvalette kadını görüntülemeye çalışan sapık gözaltında

 26 Aralık 2019 21:00
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Tuvalette kadını görüntülemeye çalışan sapık gözaltında

İZMİT'te bir alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinde, kapının altından içeride bulunan kadının uygunsuz görüntülerini cep telefonuyla çekmeye çalıştığı iddia edilen E.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Olay akşam saatlerinde Yahyakaptan Mahallesi?nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre alışveriş merkezine gelen E.E., burada bir süre gezdikten sonra kadınlar tuvaletine girdi. E.E., kadınlar tuvaletinde kapının altından içeride bulunan bir mağazada görevlisi kadının uygunsuz görüntülerini çekmeye çalıştı. Durumu fark eden kadın çığlık atmaya başladı. Panikleyen E.E., tuvaletten çıkarak kaçmaya başladı. Güvenlik görevlileri tarafından yakalanan E.E., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Mağaza görevlisi kadının, E.E.?den şikayetçi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan E.E. hakkında soruşturma başlatıldı.
DHA
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