MHP'li Cemal Enginyurt: İşçiler jest beklemekteler

Milyonların merakla takip ettiği asgari ücret zammı için kritik toplantı sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Bakan Selçuk asgari ücretin net 2 bin 324 lira 70 kuruş olduğunu duyurdu. 2020 yılında asgari ücret yüzde 15,03 artışla net 2 bin 324 TL oldu. Asgari ücretin belli olmasının ardından MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt rakama tepki gösterdi.

"İŞÇİLER JEST BEKLİYOR"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Asgari ücret 2324 TL olarak ilan edildi. Bu ücret hiçbir şekilde bekleneni karşılamaz. İşçiler jest beklemekteler, dilerim Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli desteği verir ve asgari ücretli hakkını alır" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN 'JESTİMİZİ YAPARIZ' DEMİŞTİ

Başkan Erdoğan, asgari ücretle ilgili çok önemli bir açıklama yapmıştı. Cuma günü asgari ücretle ilgili bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, asgari ücretliye "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız." değerlendirmesinde bulunmuştu.