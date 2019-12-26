EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam yapılacak mı?		 
Rektörün kızına milyonluk şantaj iddiası... Karar çıktı		 
Türkiye'nin Otomobili'nden yeni detaylar belli oldu		 
'Kirazın anavatanı, fındığın başkenti' tescilini o şehir aldı		 
YLSY sonuçları açıklandı		 
Çaycılık yaptığı Devlet Tiyatrosuna müdür oldu Video		 
Günün en çok paylaşılan fotoğrafları Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güvenlik Korucuları, maaş durumlarının düzelmesini istiyor

Güvenlik Korucuları belirsizliğini koruyan maaş durumlarının düzelmesini istiyor
 26 Aralık 2019 21:16
Yazdır
Güvenlik Korucuları, maaş durumlarının düzelmesini istiyor

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, vatan için canlarını seve seve veren güvenlik korucularının maaşının asgari ücretin altında kalmaması için devlet büyüklerinden destek beklediklerini söyledi.

Güvenlik korucularının maaşlarının açıklanacak olan asgari ücretin altında kalacağını belirten Ziya Sözen, devlet büyüklerinden bu sorunu için çözüm beklediklerini dile getirdi. Sözen, "Asgari ücretin belirleneceği bu günlerde, gece gündüz dağ taş yağmur, çamur, kar demeden canları ve kanları pahasına görev yapan ve halen 2 bin 27 TL maaş ve 135 TL aylık ek tazminatla birlikte 2 bin 162 TL aylık alan güvenlik korucularımızın maaşla ilgili durumları belirsizliğini koruyor. Mevcut durumda 2020 yılının ilk yarısında memur maaşına yapılan yüzde 4'lük artışla 81 TL maaş zammı alacak olan korucularımızın maaşları 2 bin 108 TL ek 135 TL'lik tazminatla birlikte 2 bin 243 TL olacaktır. Yani terörle ve teröristle mücadelede bin 743 şehit veren, halen yurt içi ve yurt dışında kendilerine verilen her türlü görevi canları ve kanları pahasına sürdüren Güvenlik Korucularımızın maaşları açıklanacak asgari ücretin altında kalacaktır. Bu durum korucularımızı üzecek, incitecek ve kırılmalarına sebep olacaktır. Korucularımızın üzülmemesi için devlet büyüklerimizin muhakkak suretle bu duruma çözüm bulmalarını bekliyoruz. Ortalama 8 nüfusa bakan güvenlik korucularımız bu maaşla geçinememektedirler. Sahada yaptığımız çalışmalarda ve korucularımızdan bize gelen taleplerde korucularımızın yüzde 90'nı bankalara borçlanmış ve banka borçlarını ödeyemedikleri için icralık olmakla karşı karşıya gelmişlerdir. Güvenlik Koruculuğunun ortaya çıkış nedeni asla maaş almak değildi. Kimse maaş almak içinde korucu olmadı. Bizler vatanımızın bekası, bayrağımızın dalgalanması, ezanımızın susmaması ve namusunuzun çiğnenmemesi için korucu olduk. Bizler dün olduğu gibi bugünde vatan için canlar vermeye hazır bir camiayız. Geldiğimiz noktada korucularımız gerçekten de geçinemiyorlar, çocuklarını okutamıyorlar, ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Bu durum gerçekten de üzücü bir durum" dedi.

"Canları ile bu ülke için bedel ödeyenlere en iyi imkanlar sunulmalı"

Ziya Sözen, canları ile bu ülke için bedel ödeyenlere en iyi imkanların sunulması gerektiğini söyledi. Sözen, "Devletimizin ekonomik zorluklar çektiğini ve zor günler geçirdiğini biliyoruz. Bu zor günler vatan savunması yapan korucularımızın maaşlarına zam yaparak geride bırakılacaksa biz korucular hiç bir lira maaş almadan da bu görevi her zaman yapmaya hazırız. 25 bin gönüllü korucumuz bunun en canlı örneğidir. Oysa tasarruf yapılması gereken en son alan güvenlik alanıdır. Terörle ve teröristle gece gündüz mücadele eden güvenlik güçlerinin maaş durumunu konuşmak bile doğru bir yaklaşım değildir. Bu ülke için canları ile bedel ödeyen insanlarımıza en iyi imkanlar sunulmalı, şartları en iyi şekilde iyileştirilmelidir. Vatan savunması yapan Güvenlik Korucularımızın geçim derdinde olmaları 21. Yüzyıl Türkiye'si ile bağdaşmamaktadır. Kimsenin Türkiye'yi korucusuna maaş zammı veremeyecek kadar aciz ve çaresizmiş gibi göstermeye hakkı yoktur. Türkiye'deki bütün kamu görevlileri içinde en düşük maaş alan camia durumuna geldik. Çünkü maaş zam oranları belirlenirken yüksek maaş alanlarla düşük maaş alanlara aynı oranda zam yapılmaktadır. Haliyle fazla maaş alanlara daha fazla zam yansımaktadır. Bu durum aradaki makasın genişlemesine sebep olmaktadır. Yıllarca devam eden bu durumla birlikte korucularımızın maaşı enflasyon karşısında tamamen erimiş ve en düşük maaş alan camia konumuna getirmiştir" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanımıza güvenimiz tamdır"

Daha önce Güvenlik Korucularına iyileştirme yapıldığını belirten Ziya Sözen, bu konuda Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanına güvenlerinin tam olduğunu kaydetti. Sözen, "Cumhurbaşkanımız nezdinde ve İçişleri Bakanımızın desteği ile bugüne kadar biz korucu camiası için birçok iyileştirme yapılmıştır. Bu bağlamda emeği geçen devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Korucu camiası olarak Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza olan güvenimiz tamdır. Biz korucu camiasının devlet büyüklerimizden en önemli beklentilerimiz şunlardır. Ailelerimizi insanca geçindirebileceğimiz, çocuklarımızı okutabileceğimiz iyi bir maaş. Her yönüyle sorunlarınıza cevap verecek iyi bir sosyal güvence. Güncelliğini yitirmiş 1924 yılından kalma 442 sayılı köy kanunu yerine sosyal ve özlük haklarımızla ilgili her türlü iş ve işlemimize cevap verebilecek yeni bir korucu kanunu. Devlet büyüklerimizin bölgenin şah damarı ve sigortası konumunda olan, terör örgütlerinin korkulu rüyası olan Güvenlik Korucularımızın bu haklı taleplerini en kısa sürede yerine getireceklerine olan inancımız tamdır. Biz güvenlik korucuları olarak dün olduğu gibi, bugün de, yarında bir lira dahi maaş almasak da, devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu haklı mücadelemiz sonuna kadar kesintisiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çaycılık yaptığı Devlet Tiyatrosuna müdür oldu
26 Aralık 2019 14:25		 'Memnu hakların iadesi ile ilgili düzenlemeye ihtiyaç var'
25 Aralık 2019 22:32
Doktor çiftin atletizm tutkusu
23 Aralık 2019 20:34		 Büyükelçi Hasan Ulusoy'a, Bulgaristan'dan 'Üstün Hizmet Nişanı'
23 Aralık 2019 17:35
Atandığı hastaneyi 3 ayda ihya etti
22 Aralık 2019 22:40		 Zabıtadan görme engelli vatandaşa yardım eli
22 Aralık 2019 21:11
Adliyede avukat, sahnede komedyen
21 Aralık 2019 23:27		 Paramedik adayları 'Ambulans Rallisi'nde yarıştı
21 Aralık 2019 16:40
Tıp profesörü yarım kalan müzisyenlik hayalini yaptığı albümle tamamladı
21 Aralık 2019 13:14		 Trafik polisinden hayat kurtaran müdahele
20 Aralık 2019 13:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:01 - İstanbul'un havasını gösteren kule21:56 - Mimar Sinan'ın 550 yıllık eseri bakımsız halde21:51 - AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması21:46 - 2'si TSK eski adli müşaviri, 21 sanık hakim karşısına çıktı21:40 - 'Ebru Türel'in ses kaydı iddiası'na ilişkin iddianame kabul edildi21:33 - Kesin dönüş yapan gurbetçiye akıl almaz dolandırıcılık21:27 - Türk iş insanı dünyanın en önemli 50 profesyoneli arasında21:21 - 'Bayan değil, inektir'; işte 112'ye gelen ilginç çağrılar21:16 - Güvenlik Korucuları, maaş durumlarının düzelmesini istiyor21:11 - MHP'li Cemal Enginyurt: İşçiler jest beklemekteler
21:06 - AK Parti İlçe Başkanlığına atama21:00 - Tuvalette kadını görüntülemeye çalışan sapık gözaltında20:54 - Sulu depolama tesisleri için ilave tedbirler alındı20:49 - TÜİK açıkladı! 1.4 milyon otomobil üretildi20:45 - EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam yapılacak mı?20:41 - Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı kapatıldı20:36 - Buraya çıkmak yürek istiyor!20:31 - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine elektrik verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Son değişiklikleriyle, 4/B'li Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
Sözlü sınavdan elenen aday Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Kıyamet günümü mü bekleyeceğiz
2020 yılı için net asgari ücret belli oldu
Asgari ücretin ardından AGİ de belli oldu
İmamoğlu, Kanal İstanbul için direnen ismi görevden aldı
45 Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanına çıktı
Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım
OHAL Komisyonu 2 yıllık kapsamlı bir bilgi notu yayımladı
26 Aralık 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Dünya devi, gereksiz diyerek otomobillerden direksiyonu kaldırıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iyot 4
saatli bomba 1
kendini ifade edemediğini hissetmek 4
sözlüğü talan etmek 3
Kent şarkıları 3
Umut 1
Kurt kuzuya ot toplamaz 2
daha güçlü bir türkiye için evet 1
istanbul kanalı 2
ohal komisyonu 1
SON İLANLAR
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Türk Alman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tunceli Munzur Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Trakya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Siirt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Selçuk Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Eti Maden İşletmeleri 32 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam