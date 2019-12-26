Türk iş insanı dünyanın en önemli 50 profesyoneli arasında
|26 Aralık 2019 21:27
|Yazdır
Dubai'de düzenlenen "MADcon-Global Pazarlama ve Reklamcılık Konferansı"nda Karnaval Media Group Dijital Genel Müdürü Tuğçe Akay, dijital pazarlama ve reklamcılık alanında dünyanın en önemli 50 profesyonelinden biri olarak gösterildi.
ABD merkezli Prism Events tarafından bu sene 16-18 Aralık 2019 tarihlerinde Dubai'de düzenlenen "MADcon - Global Pazarlama ve Reklamcılık Konferansı" dünya genelinden 40'dan fazla konuşmacı ve yüzlerce katılımcıyı ağırladı. 3 günlük konferansın ardından düzenlenen ödül töreninde ise dijital pazarlama ve reklamcılık alanında dünyanın en önemli isimleri belirlendi. Karnaval Media Group Dijital Genel Müdürü Tuğçe Akay, dünyanın en önemli 50 pazarlama profesyonelinden biri seçilerek ödüle layık görüldü. Akay, ödül törenindeki tek Türk olarak ödül töreninde yer aldı.
"Gurur duyuyorum"
Ödül töreninde konuşan Tuğçe Akay, "Bir Türk kadını olarak, ülkemi böylesine güzel başarılarla temsil etmekten gurur duyuyorum. Çalışma hayatındaki başarının dürüstlük, netlik ve azimden geldiğine inanıyorum. Her türlü zorluğa inat, yılmadan çabalayan kadınlarımıza bu ödülün bir örnek olmasını diliyorum."
24 yıllık kariyerine Joy FM'de DJ olarak başlayan Tuğçe Akay, sonrasında Power FM Yayın Direktörü, Power Group Dijital Direktörü ve son olarak Karnaval Media Group'ta Dijital Genel Müdür olarak görevine devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam yapılacak mı?
26 Aralık 2019 20:45
|2 milyon oyuncak incelendi, yeni düzenleme geldi
26 Aralık 2019 19:27
|Asrın projesi tamamlanmak üzere
26 Aralık 2019 19:11
|'Türkiye'nin Otomobili ile hakları bize ait bir otomobile kavuşacağız'
26 Aralık 2019 11:47
|'Türkiye'nin Otomobili'nin örtüsü kaldırılıyor
26 Aralık 2019 11:24
|At ve eşeklere mikroçipli takip
26 Aralık 2019 11:24
|'Akıllı ulaşım' için 11-12 Mart'ta Ankara'da uluslararası zirve yapılacak
26 Aralık 2019 10:49
|TEMSAN'ın ana statüsü yeniden belirlendi
26 Aralık 2019 09:36
|Karayollarında durum
26 Aralık 2019 09:19
|Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'a yerli motor
25 Aralık 2019 20:53