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'Ebru Türel'in ses kaydı iddiası'na ilişkin iddianame kabul edildi

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydının izinsiz yayımlanmasına ilişkin davada, aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlunun da bulunduğu 6 sanık hakim karşısına çıktı
 26 Aralık 2019 21:40
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'Ebru Türel'in ses kaydı iddiası'na ilişkin iddianame kabul edildi

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydının izinsiz yayımlanmasına ilişkin davada, aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlunun da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar N.A, İ.D.D, B.G. ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar M.A, M.G.B ve C.B. ise duruşmaya gelmedi.

Sanık N.A. savunmasında, önceki dönem belediyede inşaat mühendisi olarak işe başladığını ve ilerleyen süreçte Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'in iletişim ekibinde yer aldığını söyledi.

Ebru Türel'in konuşmasını kendisinin kaydetmediğini ve paylaşılmasını sağlamadığını öne süren N.A, "Ben ve ailem yıllarca AK Parti için çalıştık, şimdi hainlikle suçlanıyorum. S.Ş. isminde birinin e-mail atmasıyla tutuklandım ama hala neden suçlandığımı bilmiyorum." dedi.

Ebru Türel'in ses kaydının yapıldığı alanda kendisinin de bulunduğunu anlatan N.A, toplantıdaki konuşmanın aleni olduğunu ve çok sayıda kişi tarafından dinlendiğini ileri sürdü.

Sanık İ.D.D. ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, kimsenin sesini kaydetmediğini ve yayılmasına aracılık etmediğini önü sürdü.

Seçim döneminde CHP için çalışmalar yürüttüğünü anlatan İ.D.D, Türel'in ses kaydını sosyal medyada görmesi üzerine paylaştığını savundu.

Müşteki Ebru Türel'in avukatı Zeki Yılmazer de müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadığını belirtti.

Müvekkilinin konuşmasını aleni bir ortamda yapmadığını savunan Yılmazer, "Söz konusu toplantı belirli katılımcıların bulunduğu bir toplantıdır. Ebru hanım ses kayıtlarını kamuoyuna açsaydı zaten kendi ekibiyle bunu kamuoyuna iletirdi. Davacı, şikayetçiyiz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme hakimi, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu M.G.B. ile diğer sanıkların dinlenmesine ve ses kaydının Adli Tıp Kurumunun ilgili ihtisas dairesine gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı, 31 Mart'taki yerel seçimler öncesi sosyal medyada yayımlanmıştı. Menderes Türel, ses kaydına ilişkin, "Klasik FETÖ taktikleri. FETÖ'cü hesaplardan montaj kasetlerle yayılıyor." açıklamasında bulunmuştu.
Anadolu Ajansı
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