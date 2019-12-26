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2'si TSK eski adli müşaviri, 21 sanık hakim karşısına çıktı

FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin 21 sanıklı davada, eski Genelkurmay adli müşavirlerinden Muharrem Köse, esas hakkındaki savunmasını yaptı
 26 Aralık 2019 21:46
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2'si TSK eski adli müşaviri, 21 sanık hakim karşısına çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin, eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki savunmasını yapan Muharrem Köse, gözaltı ve yargılama sürecinde hukuksuz uygulamalara maruz kaldığını, dinlenmesini talep ettiği bazı tanıkların da dinlenmediğini belirtti. Sanık Köse, görev yaptığı dönemdeki amirleri olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Orgeneral Yaşar Güler'in tanık olarak dinlenmesi gerektiğini söyledi.

Köse, görev süresi boyunca FETÖ'nün çıkarlarına uygun bir karar vermediğini, daha sonradan Türk Silahlı Kuvvetlerine kumpas olduğu anlaşılan Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk gibi soruşturma ve yargılamaların kendisinden önceki dönemlerde başlatıldığını ifade etti.

Darbe girişimi sırasında, yaşananları engellemeye yönelik bir eylemde bulunmadığı gerekçesiyle suçlandığını ifade eden Köse, 12 Eylül darbesini yaşamış olan generallerin de 15 Temmuz akşamı bu konuda bir faaliyette bulunmadıklarını ileri sürdü.

Örgütsel amaçlı operasyonel hat kullandığı iddialarını reddeden Köse, konuyla ilgili aldırılan bilirkişi raporunda da çelişkiler bulunduğunu beyan etti.

FETÖ üyesi olmadığını, darbe girişiminde yer almadığını savunan Köse, mahkemeden adil bir karar vermesi talebinde bulundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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