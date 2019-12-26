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AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması

AFAD: Kanal İstanbul Projesi'nin geçiş güzergahında ve yakın çevresinde deprem üretecek diri fay bulunmamaktadır.
 26 Aralık 2019 21:51
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AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması

AFAD: Kanal İstanbul ve deprem ilişkisine atfedilen deprem tehlike ve riskleri doğru değildir.

Kanal İstanbul Projesi'nin geçiş güzergahında ve yakın çevresinde deprem üretecek diri fay bulunmamaktadır.

DHA
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