AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması
AFAD: Kanal İstanbul Projesi'nin geçiş güzergahında ve yakın çevresinde deprem üretecek diri fay bulunmamaktadır.
|26 Aralık 2019 21:51
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