Mimar Sinan'ın 550 yıllık eseri bakımsız halde
|26 Aralık 2019 21:56
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Mimar Sinan tarafından 1560'lı yıllarda yapılan kentleşmeyle beraber şehrin içerisinde kalan Beylikdüzü'ndeki altında kirli bir derenin aktığı 'Yakup Ağa Köprüsü' bakımsız halde. Köprünün içler acısı halini görenler, ilgili kurumların harekete geçerek köprüye hak ettiği değeri vermesini istiyor.
Yakuplu Mahallesi sınırları içinde yer alan bir zamanlar Haramidere'den geçişi kolaylaştırmak amacıyla yapılan, 'Haramidere Köprüsü' olarak da bilinen tarihi köprü, D-100 karayolunun hemen yanı başında bulunuyor. Beylikdüzü'nde yaşayan ve her gün otoyoldan geçtiğinin belirten bir vatandaş, ""Burası tarihi bir yer ülkemizde pek çok tarihi yer var. Tarihi yerlere olan saygımız bu kadar. Her gün buradan arabayla geçiyoruz. Kimbilir burada ne tarihi yerler vardır. Hali ortada. İlgili kurum kimse, burayla ilgili çalışma yapması, tanıtımının yapılması lazım. Atalarımız, ceddimiz bize böyle şeyler bırakmış biz ilgilenemiyoruz. Yazık gerçekten. İnsan üzülüyor. Buradan yabancı bir turistin geçtiğini düşünün. Gördükleri zaman gülerler. Üzülüyoruz" dedi.
Bir başka vatandaş ise çöp sebebiyle etrafa yayılan kokudan rahatsız olduğunu belirterek, "Bu köprü 500 yıllık bir köprü. Bakımı yok maalesef. Her gün işe giderken yanından geçiyoruz. İnsan köprüyü bu halde görünce ister istemez üzülüyor. Aşırı derece bir koku var. Belki de buradaki kanalizasyon pisliği buraya akıyor. Mimar Sinan'dan kalma bir yapının böyle olması içler acısı bir durum" diye konuştu.
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