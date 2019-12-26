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İBB'nin ultra lüks zabıta aracı görüntülendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra 'israf' yapıldığını gerekçe göstererek, tamamına yakınını hizmet araçları, minibüs, kamyon-kamyonetlerin oluşturduğu çok sayıda aracı Yenikapı'ya çektirmişti. Bu icraatına ters düşen pekçok karar alan İmamoğlu, sosyal medyaya düşen son fotoğrafla eleştirilerin hedefi oldu. O fotoğraftaki ultra lüks bir aracın İBB Zabıta Ekiplerine tahsis edildiği görüldü.
 26 Aralık 2019 22:37
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İBB'nin ultra lüks zabıta aracı görüntülendi

elediyede araç israfı olduğu gerekçesiyle, tamamına yakınını hizmet araçları, minibüs, kamyon-kamyonetlerin oluşturduğu çok sayıda aracı Yenikapı'ya çektiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sonrasında bu söylemiyle ters düşen birçok olayla gündeme gelmişti.

Lüks araç İBB'ye ait

Sosyal medyaya düşen yeni bir fotoğraf ise akıllara tekrar İmamoğlu'nun 'tasarruf' söylemini getirdi. Söz konusu paylaşımda, oldukça lüks bir aracın İBB hizmet aracı olduğu görülüyor.

Aracı kimin kullandığı merak konusu

Yüksek model bir Mercedes olduğu görülen zabıta aracını hangi yöneticinin kullandığı merak konusu oldu.
Memurlar.Net
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