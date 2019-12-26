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Reuters: Libya, Türkiye'den askeri destek talep etti

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye'den deniz, kara ve hava askeri desteği talep etti.
 26 Aralık 2019 22:58
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Reuters: Libya, Türkiye'den askeri destek talep etti

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Bashagha, Tunus'ta yaptığı açıklamada "Eğer savaş tırmanırsa Türkiye'den Trablus'u savunmak ve

bölgede yaşayanları korumak için askeri destek isteyeceğiz" demişti.

Reuters'ın haberine göre Libya hükümetinden hava, kara ve deniz askeri desteği için resmi talepte bulunuldu.

"Meclis açılır açılmaz asker gönderme tezkeresini sunacağız"

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesi ile ilgili tezkere Meclis açıldıktan sonra gündeme gelecek. Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

"Güvenlik ve askeri işbirliği muhtırasına dayalı olarak, inşallah, Meclis açılır açılmaz ilk iş asker gönderme tezkeresini Meclisimize sunacağız.

Meclisimizin de onaylamasıyla, Libya'daki meşru yönetime çok daha etkin bir şekilde destek verme imkanına kavuşacağız. Darbeci generale savaş uçağından tanka ve paralı askere kadar her türlü desteği sağlayanlar, ülkemizin bu adımına karşı çıkıyor. Halbuki onlar bir savaş baronuna yardım ediyor, biz ülkenin meşru hükümetinin yanında yer alıyoruz.

Gerçi bunlar Mısır'da da ülkenin meşru hükümeti yerine darbeciyi desteklemişlerdi. İnşallah Libya'da aynı ilkesizliği, aynı demokrasi ve hukuk düşmanlığını tekrarlamalarına izin vermeyeceğiz."

Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti 27 Kasım'da İstanbul'da bir mutabakat imzalamıştı. Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmıştı. Mutabakat Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakata göre Türkiye, Libya'da Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına destek verecek. İki ülke ortak tatbikat ve istihbarat paylaşımında bulunacak. Kara, deniz ve hava araçları ile eğitim üsleri tahsis edilebilecek. Ayrıca Ortak Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi de kurulabilecek.
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