Wikipedia kurucusu'ndan Türkiye'ye: Yeniden hoşgeldiniz
Wikipedia kurucusu Jimmy Wales, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Yeniden hoşgeldin Türkiye' ifadelerini kullandı.
|26 Aralık 2019 23:04
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Wikipedia kurucusu Jimmy Wales, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Yeniden hoşgeldin Türkiye' ifadelerini kullandı.
Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia'nın erişiminin engellenmesiyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin kararının ardından Wikipedia kurucusu Jimmy Wales, Twitter hesabından hoşgeldin mesajı paylaştı.
"Yeniden hoşgeldin Türkiye" yazan Wales, "Anayasa Mahkemesi Wikipedia'nın erişime engellenmesinin mutlaka kaldırılması gerektiğine hükmetti. Türkiye halkına yeniden Wikipedia'ya hoşgeldiniz diyorum!" mesajı paylaştı.
AYM'den Wikipedia kararı
Welcome back, Turkey! pic.twitter.com/txeAnBMpLEJimmy Wales (@jimmy_wales) 26 Aralık 2019
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