Halk Bankası davasında duruşma 25 Şubat'a ertelendi
|26 Aralık 2019 23:14
|Yazdır
ABD'deki federal mahkeme, İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halk Bankası'na New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından açılan davada, duruşma tarihini 25 Şubat'a erteledi.
Halk Bankası avukatları, "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim yapmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" talepleri federal mahkeme tarafından reddedilince, temyiz mahkemesine başvurdu.
Avukatlar, temyiz mahkemesinin kararı açıklanıncaya kadar ise federal mahkemeden yargı sürecini beklemeye alması talebinde bulundu.
Davaya bakan Yargıç Richard Berman, ''davanın devam etmesinin Halk Bankası'na telafi edilemez bir zarar vermeyeceğini'' ve bankanın hakkındaki suçlamalara bir an önce cevap vermesi gerektiğini belirterek, avukatların söz konusu talebini reddetti.
Berman, daha önce 10 Şubat olarak belirlediği duruşma tarihini 25 Şubat'a erteledi.
Bankaya, "ABD'nin İran yaptırımlarını delmek" dahil, 6 farklı suçlama yöneltiliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Reuters: Libya, Türkiye'den askeri destek talep etti
26 Aralık 2019 22:58
|İBB'nin ultra lüks zabıta aracı görüntülendi
26 Aralık 2019 22:37
|Akşener'den Kanal İstanbul projesine şartlı 'evet' geldi
26 Aralık 2019 22:31
|AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması
26 Aralık 2019 21:51
|MHP'li Cemal Enginyurt: İşçiler jest beklemekteler
26 Aralık 2019 21:11
|AK Parti İlçe Başkanlığına atama
26 Aralık 2019 21:06
|Bank Asya'ya yatırılan para miktarı açıklandı
26 Aralık 2019 20:26
|'Türkiye'nin ihtiyacı olan tanklar Sakarya'da üretilecek'
26 Aralık 2019 20:16
|Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari ücret' paylaşımı
26 Aralık 2019 19:56
|CHP'li Ağbaba'dan 'asgari ücret' eleştirisi
26 Aralık 2019 18:19