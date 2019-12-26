Eğitimini tamamlayan 2 bin 136 teğmen mezun oldu

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu (KHO) Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı, Maltepe Yerleşkesi Komutanlığında düzenlenen mezuniyet töreninde, 1087'si piyade, 363'ü topçu, 128'i tankçı ve 558'i de diğer muhtelif sınıflar olmak üzere toplam 2 bin 136 teğmeni mezun etmenin gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Genç teğmenlerin meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları subay niteliklerinin Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği, "Bir ordunun kuvveti subay ve komuta heyetinin kıymetiyle ölçülür" anlayışında geçtiğini belirten Yaralı, "Bu kapsamda Kara Harp Okulunda verilen eğitim öğretimin temel hedefi, aldığı görevi kanı ve canı pahasına da olsa eksiksiz yapan en üst düzeyde bilgiye sahip, disiplinli, eğitimli, gece ve gündüz her türlü şartta görev yapacak subaylar yetiştirmektir." dedi.

Yaralı, 2 bin 136 genç teğmenin TSK'nın saflarında yer alarak yeni ve güçlü halkayı oluşturacağını kaydetti.

Mezun olan teğmenlere bazı tavsiyelerde bulunan Yaralı, "Bugün geldiğimiz noktada devletimiz bize her türlü imkanı sunmaktadır. Sahip olduğumuz harp silah araç ve gereçleri dünyanın en gelişmiş ordularıyla baş edecek seviyede olup, bunların bir çoğu devletimizin ve milletimizin yerli ve öz imkanlarıyla ülkemizde yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Biz güçlü olmaya mecburuz"

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da 3 yıl içerisinde çok büyük yol aldıklarına işaret etti.

Üniversitede şu anda 17 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğünü dile getiren Afyoncu, "Bugün mezun ettiğimiz 2 bin 136 teğmenle birlikte subay temel anlayış kazandırma kursundan 5 bin 257 kişiyi mezun etmiş oluyoruz." diye konuştu.

Teğmenlere seslenen Prof. Dr. Afyoncu, şunları söyledi:

"Sizin çizginiz hayatınız boyunca 2 bin 200 yıldan beri devam eden Türk örf ve adetleri olacak. Bunlara bağlı olacaksınız. Biz sizden Türk devletine bağlı olmanızı istiyoruz. Türkler, Afrika'dan Asya'ya Avrupa'ya kadar çok zor coğrafyalarda varlık göstermişlerdir. Zorlu coğrafyada güçlü olmak zorundadır. Biz güçlü olmaya mecburuz. Kendimiz için güçlü olmaya mecburuz. Çevremizdeki mazlum milletler için güçlü olmaya mecburuz. Güçlü olmazsak yok olup gideriz."

Konuşmaların adından dönem birincisi Piyade Teğmen Oğuz Durmaz, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Dereceye giren teğmenlere sertifikalarının verilmesinin ardından geçiş töreni yapıldı.

Törene, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, çok sayıda askeri personel ve teğmenlerin aileleri katıldı.