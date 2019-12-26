'Kredi kartlarındaki puanların silinmesi önlenmeli'
|26 Aralık 2019 23:46
|Yazdır
Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, banka ve kredi kartlarının yanı sıra perakende sektöründe faaliyet gösteren markaların veya AVM'lerin müşterilerine sunduğu kartlara tanımladıkları puanların tüketicinin kazanılmış hakkı olduğunu belirterek, "Bazı firmalar yeni yıla girerken bunları siliyor. Yasal düzenlemeyle kartlardaki puanların silinmesi önlenmeli ve tüketicinin istediği zaman kullanması sağlanmalı." dedi.
Koçal, AA muhabirine, yeni yıl öncesi gündeme gelen alışveriş kartlarındaki puanların silinip silinmeyeceğine ilişkin tartışmayı değerlendirdi.
Tüketicilerin yaptıkları alışverişten dolayı kartlarında puanların biriktiğini hatırlatan Koçal, bazı firmaların bunları yıl içinde kullanılmadığında sildiğine dikkati çekti.
Koçal, geçmiş yıllarda bazı firmalar ile bankaların müşteri memnuniyeti açısından değerlendirme yaparak puan devri gerçekleştirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Bankalar, çeşitli alışveriş merkezleri, akaryakıt istasyonları müşteri portföylerini artırmak, sadık müşteri kitlesi oluşturmak ve alışverişe teşvik etmek için kendilerinden yapılan alışveriş karşılığı tüketicinin kullandığı alışveriş kartları ya da kullanılan kredi kartlarına para yerine geçen puanlar yüklüyorlar. Kartlarındaki puanlar tüketicinin kazanılmış hakkı olmasına rağmen bazı firmalar yeni yıla girerken bunları siliyor. Yasal düzenlemeyle kartlardaki puanların silinmesi önlenmeli ve tüketicinin istediği zaman kullanması sağlanmalı."
"Tüketici ekonomik zarara uğratılıyor"
Tüketicilerin ekonomik kaybının önlenmesinin evrensel bir hak olduğunu vurgulayan Koçal, "Uygulanan yöntemle, kazanılan bir ekonomik hak zamana endeksli hale getirilerek kullanılmaya zorlanıyor. Bu tüketiciyi ekonomik zarara uğratmaktır. Tüketicinin ekonomik kaybını önlemek için yasal düzenleme ivedi olarak yapılmalı." diye konuştu.
Koçal, tüketicilerin de yasal düzenleme yapılıncaya kadar ekonomik kayba uğramamaları için bilinçli davranmaları ve biriken puanlarını son güne kalmadan ihtiyaçları doğrultusunda kullanmaları gerektiğini söyledi.
"Kredi kartı nakit gibi görülmemeli"
Yılbaşı alışverişine ilişkin de uyarıda bulunan Koçal, tüketicilerden aşırı tüketimi körükleyici reklamlara itibar etmemeleri gerektiğini dile getirdi.
Koçal, yeni yıl için alışveriş yapacaklara bütçelerine uygun ve ihtiyaçları kadar harcama yapmalarının uygun olacağına işaret ederek, "Kredi kartlarımızı nakit gibi görerek harcama yaparsak iyi bir yılbaşı geçirebiliriz ama devamında kötü günler bizleri bekliyor olabilir. Tüketicilerimiz, ürünlerin fiyat ve kalitesiyle ilgili bilgi sahibi olmalı ve gerekli araştırmaları yaparak alışverişlerini gerçekleştirmeli." ifadelerini kullandı.
Bazı firmaların yılbaşını fırsat bilerek fiyatlarını artırdığına dikkati çeken Koçal, "Bazı iş yerleri önce fiyatlarını yükseltip sonra indirim yaparak ucuzluk algısı yaratabiliyor. En önemlisi bütçeye göre hareket ederek, israftan kaçınmak. Mümkünse aile ortamında kendi gıdamızı, yiyeceğimizi hazırlayarak yeni yıla girmek iyi bir tercih olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türk iş insanı dünyanın en önemli 50 profesyoneli arasında
26 Aralık 2019 21:27
|EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam yapılacak mı?
26 Aralık 2019 20:45
|2 milyon oyuncak incelendi, yeni düzenleme geldi
26 Aralık 2019 19:27
|Asrın projesi tamamlanmak üzere
26 Aralık 2019 19:11
|'Türkiye'nin Otomobili ile hakları bize ait bir otomobile kavuşacağız'
26 Aralık 2019 11:47
|'Türkiye'nin Otomobili'nin örtüsü kaldırılıyor
26 Aralık 2019 11:24
|At ve eşeklere mikroçipli takip
26 Aralık 2019 11:24
|'Akıllı ulaşım' için 11-12 Mart'ta Ankara'da uluslararası zirve yapılacak
26 Aralık 2019 10:49
|TEMSAN'ın ana statüsü yeniden belirlendi
26 Aralık 2019 09:36
|Karayollarında durum
26 Aralık 2019 09:19