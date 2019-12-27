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Doktorlara, D vitamini tetkiki kısıtlaması getirildi

Sağlık Bakanlığı, D Vitamini tetkiklerinin gereksiz ve aşırı istenmesi nedeniyle bazı kısıtlamalara gitti.
 27 Aralık 2019 00:22
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Doktorlara, D vitamini tetkiki kısıtlaması getirildi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, D vitamini tetkiklerinin aşırı şekilde artması nedeniyle bazı kısıtlamalara gitti.

Yapılan ve Medula, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Aile Hekimliği Bilgi Sistemlerinde yürürlüğe konulan uygulamaya göre,

1- Birinci basamak sağlık tesislerinde 25 (OH) D vitamini tetkik istemi kapatıldı.

2- İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde sadece çocuk ana ve yan dal uzmanları, iç hastalıkları ana ve yan dalları uzmanları, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları, ortopedi ve travmatoloji uzmanları, nöroloji uzmanlarınca D vitamini tetkiki isleyebilecek.

3- D vitamin tetkik isteminde zaman aralığı 90 gün olarak belirlendi.

4 - Servisteki hastalar ve yoğun bakım hastaları için D vitamini tetkik istemi yapılabilecek.

5- Acil servislerde ise sadece çocuk ana ve yan dal uzmanları, iç hastalıkları ana ve yan dalları uzmanları, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları, ortopedi ve travmatoloji uzmanları, nöroloji uzmanlarınca D vitamini tetkik isteminde bulunulabilecek.
Memurlar.Net - Özel

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