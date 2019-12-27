Branşında tek hekim olanlar, icap nöbetinden muaf olabilir mi?
Sağlık Bakanlığı, branşında tek hekim olarak görev yapan uzman hekimlerin icap nöbetinden muaf tutulabileceğini ancak bu hekimlerin acil nöbeti tutan hekimlerin çağrısına uymakla yükümlü olduklarını belirtti.
|27 Aralık 2019 10:00
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Sağlık Bakanlığı, branşında tek hekim olarak görev yapan uzman hekimlerin icap nöbeti tutup tutmayacağına dair soruyu cevapladı.
Bakanlık yazısında nöbet hizmetlerinin; evde nöbet, normal nöbet, acil nöbeti ve branş nöbeti olmak üzere dörde ayrıldığına yer verildi.
Bakanlık yazısında, branşında tek olarak görev yapan uzman hekimlerin genel icap nöbetine dahil edilmemesi ancak bu hekimlerin acil nöbeti tutan hekimlerin çağrısına uymakla yükümlü olduklarını belirtti.
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