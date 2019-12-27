Elazığ ve Malatya'da 5.1 şiddetinde deprem		 
Otobüs hizmetlerinde hostessiz dönem başlıyor		 
İBB görevlileri, gizlice, toplantının ses kaydını almış		 
Adaylar, savcılığı değil hakimliği tercih etti		 
Zorunlu deprem sigortası prim tutarı belirlendi		 
Türkiye'nin Otomobili'nden yeni detaylar belli oldu Video		 
Öldüren besinler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Branşında tek hekim olanlar, icap nöbetinden muaf olabilir mi?

Sağlık Bakanlığı, branşında tek hekim olarak görev yapan uzman hekimlerin icap nöbetinden muaf tutulabileceğini ancak bu hekimlerin acil nöbeti tutan hekimlerin çağrısına uymakla yükümlü olduklarını belirtti.
 27 Aralık 2019 10:00
Yazdır
Branşında tek hekim olanlar, icap nöbetinden muaf olabilir mi?

Sağlık Bakanlığı, branşında tek hekim olarak görev yapan uzman hekimlerin icap nöbeti tutup tutmayacağına dair soruyu cevapladı.

Bakanlık yazısında nöbet hizmetlerinin; evde nöbet, normal nöbet, acil nöbeti ve branş nöbeti olmak üzere dörde ayrıldığına yer verildi.

Bakanlık yazısında, branşında tek olarak görev yapan uzman hekimlerin genel icap nöbetine dahil edilmemesi ancak bu hekimlerin acil nöbeti tutan hekimlerin çağrısına uymakla yükümlü olduklarını belirtti.

İŞTE RESMİ YAZI
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Laborantlar, filli hizmet zammından yararlanabilir mi?
12 Kasım 2019 14:06		 23 yıl hizmeti olan sağlık personeli bir defaya mahsus istediği ile atanır mı?
31 Ekim 2019 14:03
Röntgen ve Laboratuvar Teknisyenleri geriye dönük nöbet ücretini alacak mı?
29 Eylül 2019 00:03		 Sağlıkta, eğitim mazereti tayinlerinde zaman sınırlaması var mı?
27 Eylül 2019 15:13
Tayini çıkan sağlık personeli ne kadar sürede ayrılmalıdır?
06 Ağustos 2019 00:03		 Sağlık personeli, kendi arasında nöbet değişikliği yapabilir mi?
18 Temmuz 2019 11:12
Heyet raporu alınca Bölge Hizmet Tazminatı kesilir mi?
27 Mayıs 2019 14:05		 Sağlık Bakanlığı, alt bölge tayin talebini reddetti
20 Mayıs 2019 14:00
Doktorların sabit ek ödemesi nasıl hesaplanmaktadır?
19 Mayıs 2019 00:41		 Sağlık Bakanlığı, üst öğrenim zam ve tazminat listesini güncelledi
10 Mayıs 2019 12:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:15 - Filtresiz termik santrali savunan sunucu kovuldu10:13 - Elazığ ve Malatya'da 5.1 şiddetinde deprem10:02 - Fenomen dizilerin yeni bölümü yayınlanmayacak10:00 - Branşında tek hekim olanlar, icap nöbetinden muaf olabilir mi?10:00 - Borsa, güne yükselişle başladı09:59 - Adıyaman'da 94 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor09:59 - Dolandırıcılara para yatıracakken polis durdurdu09:57 - 2020 yılına ait işsizlik maaşı belli oldu09:55 - ABD'li bilim insanlarından 'oruç' tespiti09:53 - Otobüs hizmetlerinde hostessiz dönem başlıyor
09:53 - İBB görevlileri, gizlice, toplantının ses kaydını almış09:49 - Polisi görünce yanındaki çocuğu bırakıp kaçtı09:47 - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 42 uzman yardımcısı alacak09:45 - Adaylar, savcılığı değil hakimliği tercih etti09:35 - Güne başlarken döviz fiyatları09:28 - İşyeri sahibinden iki kardeşe işkence09:22 - İmar rantını bitirecek düzenleme Meclis'e geliyor09:21 - Yeni Güvenlik Soruşturması teklifi Ocak'ta TBMM'de olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Yerli otomobilin üretileceği il Resmi Gazetede yayımlandı
Yerli oto yüzde 100 yerli mi? Neden İtalyanlar?
İki üniversite rektörlüğüne atama yapıldı
Bir Bakanlık daha güvenlik soruşturması istemedi
Doktorlara, D vitamini tetkiki kısıtlaması getirildi
Tüketicilere düşük fiyattan doğal gaz sağlanacak
7'si görevde öğretmen toplam 13 şüpheliye FETÖ gözaltısı
Adil Öksüz'ün MİT mensubu olduğu belge CHP'li vekile gönderilmiş
Yeni Güvenlik Soruşturması teklifi Ocak'ta TBMM'de olacak
Bir kültür mirası Elazığ
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
içine atmak 2
çalışması gerekip de bir türlü çalışmaya başlayamamak 5
Enbiya 5
liverpool 1
lens 1
beşiktaş'ın var kayıtlarının açıklanmasını istemesi 2
cep herkülü:naim süleymanoğlu 2
istanbul kanalı 2
faizlerin düşmesi 1
hipoglisemi 2
SON İLANLAR
Emniyet Genel Müd. 9 Aşçı Alacak
Emniyet Genel Müd. 60 Psikolog Alacak
Emniyet Genel Müd. 10 Sosyolog Alacak
Karayolları 8 Mühendis Alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam