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MEB'den sözleşmeli öğretmenin harcırahına dair yeni yazı

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni bir yazı yayımlayarak, 2020 yılından itibaren yer değiştiren sözleşmeli personele sürekli görev yolluğu verilmesini istedi
 27 Aralık 2019 11:11
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MEB'den sözleşmeli öğretmenin harcırahına dair yeni yazı

Hatırlanacağı üzere, MEB, 12.11.2019 tarihinde, Şanlıurfa Valiliğine yazdığı yazıda, yer değiştiren sözleşmeli öğretmenlere harcırah ödenmemesi gerektiğini belirtmişti.

Memurlar.net'te, 10 Aralık 2019'da yayımlanan haberde ise 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle MEB yayımladığı bu görüş yazının bir hükmü kalmayacağı belirtilmişti.

Memurlar.net'teki bu yazının akabinde, MEB, 23/12/2019 tarihi itibariyle yeni bir görüş yazısı yayımladı. Bu görüş yazısında, 2020 ve 2021 yılını kapsayan toplu sözleşmenin ilgili hükmüne atıfla, 2020 yılından itibaren yer değiştirecek sözleşmeli öğretmene harcırah verilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

İŞTE MEB'İN YENİ GÖRÜŞ YAZISI
Memurlar.Net - Özel

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