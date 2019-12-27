MEB'den sözleşmeli öğretmenin harcırahına dair yeni yazı
|27 Aralık 2019 11:11
|Yazdır
Hatırlanacağı üzere, MEB, 12.11.2019 tarihinde, Şanlıurfa Valiliğine yazdığı yazıda, yer değiştiren sözleşmeli öğretmenlere harcırah ödenmemesi gerektiğini belirtmişti.
Memurlar.net'te, 10 Aralık 2019'da yayımlanan haberde ise 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle MEB yayımladığı bu görüş yazının bir hükmü kalmayacağı belirtilmişti.
Memurlar.net'teki bu yazının akabinde, MEB, 23/12/2019 tarihi itibariyle yeni bir görüş yazısı yayımladı. Bu görüş yazısında, 2020 ve 2021 yılını kapsayan toplu sözleşmenin ilgili hükmüne atıfla, 2020 yılından itibaren yer değiştirecek sözleşmeli öğretmene harcırah verilmesi gerektiğine dikkat çekildi.
İŞTE MEB'İN YENİ GÖRÜŞ YAZISI
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sözlü sınav notu, sözleşmeli öğretmenlerin norm fazlası durumunu dahi etkiliyor
23 Aralık 2019 11:05
|MEB'den, 'sözleşmeli öğretmenlere yolluk ödemeyin' yazısı
25 Kasım 2019 11:00
|MEB, Sözleşmeli Öğretmen İstihdam Yönetmeliğinde değişikliğe gitmeli!
13 Kasım 2019 00:03
|Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler il içi/il dışı ne zaman yer değiştirme isteğinde bulunabilir?
11 Kasım 2019 00:03
|Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenlere, eş durumu özründe 1 yıl şartı uygulanır mı?
08 Kasım 2019 14:05
|Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler zorunlu hizmet yükümlüsü müdür?
04 Kasım 2019 14:15
|Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenlerin geçmiş hizmetlerine hizmet puanı verilir mi?
30 Ekim 2019 00:25
|Ücretli öğretmenlere sınıf rehberliği ve kulüp görevi verilebilir mi?
15 Eylül 2019 10:01
|Sözleşmeli öğretmenler dal/alan şefi olarak görevlendirilebilirler mi?
09 Aralık 2018 10:20
|Bir okulda kadrolu mu yoksa sözleşmeli öğretmen mi norm kadro fazlası olur?
27 Kasım 2018 15:00