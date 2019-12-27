Sağlık Bakanlığının 2019/7'de tedbir almaması Ombudsmana şikayet edildi

Bilindiği üzere, tedbir alınmadı için, mevzuat düzenlemesi yapılmadı için, yüksek puan alan adaylar hemen hemen aynı tarihlerde yapılan çok sayıda alıma başvurmakta, bu nedenle mükerrer yerleştirmeler olmakta ve çok sayıda kadro boş kalmaktadır.

Son olarak, 2019/6 KPSS tercihlerinde 699 sosyal çalışmacı kadrosu yer almış ve bu alımın sonuçları 6 Aralık 2019 tarihinde açıklanmıştır.

Ancak kısa bir süre sonra, 13/12/2019 tarihinde, 2019/7 KPSS tercihlerine (Sağlık Bakanlığı) başvurular alınmış ve bu tercihlerde de 123 sosyal çalışmacı kadrosu yer almıştır.

Sosyal çalışmacı kadrosuna başvuran adaylar, Sağlık Bakanlığı, ÖSYM ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gerekli tedbirleri almayarak, kadroların boş kalmasına neden oldukları için, yaşanan süreci Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayet etmişlerdir.

İŞTE KDK'YA YAPILAN BAŞVURU