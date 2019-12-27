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Bakan Yardımcısı Birpınar'dan ÇED Raporu ile ilgili iddialara tutanaklı yanıt

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar'dan ÇED Raporu ile ilgili iddialara tutanaklı yanıt.
 27 Aralık 2019 01:21
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Bakan Yardımcısı Birpınar'dan ÇED Raporu ile ilgili iddialara tutanaklı yanıt

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, "İddia edildiğinin aksine İstanbul BB, ÇED Raporunun bütün safhalarında yer almıştır. Haliyle; 'Biz yoktuk', 'Bize sormadılar', 'İtiraz ettik' gibi söylemleri bırakmalı, kamuoyunu Suni gündemlerle meşgul etmemelidir" ifadesini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ÇED Raporuna ilişkin açıklamalar yaparak, ÇED İDK Toplantı Tutanağına ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Bakan Yardımcısı Birpınar, açıklamasında, "Yine iddia var, ancak dayanaksız. Yine açıklıyoruz, yine belgelerle. Kanal İstanbul ÇED Raporu hazırlandı. Şu anda askı sürecinde. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. ÇED sürecimiz Türkiye'nin en geniş katılımlı, en şeffaf süreçlerinden biri olmuştur. Biz, bütün kurumların katılımıyla, askıya çıkmadan önceki son toplantı olan İnceleme Değerlendirme (İDK) Toplantımızı 28.11.2019'da yaptık. Toplantılarda, katılım teyidi için komisyon üyelerince 'ÇED İDK Toplantı Katılımcı Tutanağı' imzalanır. Yapılan tüm değerlendirmeler sonucunda, şayet hazırlanan ÇED Raporu yeterli görülürse bu sefer de; "İDK Toplantı Tutanağı' imzalanır. Şimdi Kanal İstanbul İDK toplantısına dair tutanakla ilgili bir bilgiyi vermekte fayda görüyorum. İDK Toplantı Tutanağı; Kanal İstanbul projesi için hazırlanan ÇED Raporu ve eklerinin yeterli olduğunun, yapılan; inceleme, hesaplama ve değerlendirmelerin yeterli düzeyde veri ve bilgiye dayandığının; ÇED Raporunun çevreye olabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi için gerekli önlemlerin alındığının; İnceleme Değerlendirme Komisyonu üyelerince tespitedildiği; ÇED Raporuna son şeklinin verilmesine karar verildiği nihai karar tutanağıdır" ifadelerini kullandı.

Birpınar, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"İstanbul BB ve İSKİ temsilcileri de bu toplantıya katılmış, herhangi bir şerh veya itiraz kaydı düşmeden görüş bildirmiştir. Sonuçta; İstanbul BB ve İSKİ temsilcileri de ÇED Raporu'nun altına imzasını atmıştır. Sonuç olarak; İddia edildiğinin aksine İstanbul BB, ÇED Raporunun bütün safhalarında yer almıştır. Haliyle; Biz yoktuk, Bize sormadılar, İtiraz ettik gibi söylemleri bırakmalı, kamuoyunu suni gündemlerle meşgul etmemelidir."
İhlas Haber Ajansı
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