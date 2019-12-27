Yerli oto yüzde 100 yerli mi? Neden İtalyanlar?		 

Makine endüstri özelinde bant kurulumu yapan sanayici Baran Küçük, yerli oto yüzde 100 yerli mi, Prototoip neden İtalyanlara yaptırıldı gibi sorulara kendince sosyal medya hesabından açıklama getirdi.

İşte Baran Küçük'ün açıklamaları:

- Şu yerli araba konusunu artık tüm detayları ile ne nedir neden İtalya'da prototip yapıldı, tasarım ne demek, Saab'a ne oldu tüm hatları ile madem devlet bilgilendirme yapmıyor biz adım adım anlatalım bir flood ile...

Öncelikle en çok gelen sorulardan başlayalım

- 10 yıldır mı prototip hala?

- Hayır yanlış bilinenin aksine TOGG ve tedarikçilerin bir araya gelişi ve mevcut prototipin çalışmalarına başlanma yılı 2017 yılıdır. Basında daha önce çıkan haberler ile bu süreç farklıdır

- Prototip neden İtalya'da yapıldı?

- Ülkemizde hali hazırda üretim yapan otomotiv sektörü bulunmaktadır. Bu sektör örneğin Ford Eskişehir fabrikası a modelini üretirken tüm üretim planlamasını ve bant düzenini buna göre oluşturur. Siz bu düzende bir taşı bile değiştiremezsiniz

Bu sebeple A modelinin üretildiği bantta, "dur bir 2 gün de ben prototip üreteyim" diyemezsiniz. Daha teknik açıklamak gerekir ise. Bir plazma kesim makinası bilgisayar kontrollüdür. 6 mm sd37 çelik kesimi için programlanmış bir makina 8 mm çelik kesmez bunun için amperi dahil

Pek çok değişiklik yapmak zorundasınız. Bir bant ise bunun gibi onlarca makina ve robottan oluşur yani kısacası hepsini yeniden programlamanız ve işiniz bitince düzeltmeniz gerekir bunu yapmanın ortalama maliyeti işleyen bir fabrikada size milyonlarca dolardır

Çünkü hem adamın mevcut üretimini durdurmak, hem yeniden tüm bandı bozmak sonrasında da bu bozduğunuz bandı tekrar düzeltip açığı da tamamlamak zorundasınız ki bu imkansızdır.

Bunun yanında böyle bir işlemi yapmak fabrika Türkiye'de bile olsa koç grubunun yetkisini fersah fersah aşar bunun için merkezden izin almak zorundasınız. Çünkü ürettiğiniz ürünler Türkiye için değil dünya pazarına giden siparişlerdir.

İtalya'da ise sadece bu iş ile uğraşan tasarım araçlar imal eden custom üretim bantları vardır. Bunlar seri ürerim yapmaz ve gerektiğinde kişiye özel tasarım ve imalat yaparlar. Bknz: Arapların yaptırdığı custom dizaynlar buna bir örnek de brabus gibi özel çalışan yerlerdir

- Peki sanayide neden yapmadık?

- Çünkü sanayide yapılan bir ürün endüstriyel değildir. Her ürün farklı olacağından dolayı ister istemez ne test amaçlı ne de sertifikasyon için kullanılamaz.

- E bu arabayı İtalyanlar mı yapacak?

- Hayır arkadaşlar yukarıda saydığım sebepler dolayısı ile bu aracın sadece prototipi İtalya'da imal edildi. Testler tamamlanıp nihai ürünler onaylandığı anda üretim Türkiye'de Kocaeli dahil pek çok fabrikada yapılacaktır. Ana kampüs Kocaeli

Mesela batarya kısmı için zorlu grubu çoktan yatırımlarına başladı bile. Doğal olarak batarya bir fabrikada motor veya rotlar başka bir bantta yapılacak hepsi bir arada olmaz, olamaz dünyada böyle bir kampüs çeşidi yok. Talaşlı imalat ile kimyasal imalat yan yana olmaz

- Tasarım neden İtalyan?

- Tasarım dediğiniz şey görselliktir ve bir araç imal edilirken satış en önemli unsurdur. Bilinen bir tasarımcı marka imajını da satış potansiyelini de artırır. Kendinizi kanıtladıktan sonra özgün görselleri kendiniz de yapabilirsiniz.

Buna en güzel örnek tekstil sektöründe bir dostumuz da söylemiş mesela Desa, Louis Vuitton firmasına fason ürerim yapar. Ancak LV bu ürünü 6000 dolara satarken Desa 300 dolara satar halbuki aynı kalite aynı fabrika aynı ürün işte sebep budur.

- Neden prototip fabrikası nerede?

- Değerli dostlar prototipi üretip testlere sokmadan bir üretim bandı oluşturamazsınız. Peki neden mesela ürettiğiniz prototip çok iyi ancak ön direkte bir zayıflık gördünüz ve 4mm yerine 6mm malzeme kullanmanız gerekti

İşte bu durumda o bandınız çöp olur çünkü 4 mm kesen lazer cnc kw gücü yeterli ise bile yeniden otomasyon ister, kesim süresi uzar bu yükleme kolunda değişiklik gerektirir, boşaltma kolu keza, sonra pres ayarı kaynak ayarı zamanlamalar kısacası tüm ayar ve zaman çöp olur

- Saab ne oldu?

Saab bu ortaklıktan önce başlanan bir süreç ancak merak etmeyin alınan hiçbir know how boşa gitmez hepsinden mühendislik olarak birşeyler öğrenilir. Misal airbag teknolojisi

- Neden bu kadar uzun sürdü?

- Çünkü ilk defa girdiğimiz bir iş. Tüm tecrübe ve gücüne karşın yeni bir modelin çıkış süreleri

Mercedes 7 ila 8 yıl

Bmw 8 ila 9 yıl

WV ortalama 8 yıl

Cadillac ortalama 11 yıldır

Sizce normal değil mi?

- Gerçek bu teknik donanım ve geliştirme sizde olduktan sonra isterseniz Kamboçya'da yaptırın ürün sizindir. Mercedes de Türkiye'deki fabrikalarda üretiliyor. Peki bizim mı:))

Aslında globalleşen dünyada %100 yerli hiçbir ürün kalmadı

- Ülkeye ihracat geliri sağlayacak mı veya ülkeden dövizin çıkmaması için ekonomik bir alternatif sunacak mı, bunlarla ilgilenmek daha iyi olacak sanırım.