27 Aralık 2019 tarihli rektör atama kararı yayımlandı
27 Aralık 2019 tarihli rektör atama kararı yayımlandı.
|27 Aralık 2019 03:44
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Haşan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Edibe SÖZEN atanmıştır.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyeliğine, 6339 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşma"nm 7 nci maddesi ve "Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü"nün 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İsmail ERASLAN atanmıştır.
26 Aralık 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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