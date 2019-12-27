Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan "%10'unu" ibaresi "%15'ini" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "ve zemin kat" ibaresi "veya zemin kat" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) İlgili idare başvuru tarihinden itibaren imar durum belgesini ve bu belge ile birlikte; onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun bir örneğini, yol kotu tutanağını (ya da kot kesit belgesini), ilgili idarelerce gerekli görülen hallerde istikamet rölevesini ayrıca bir başvuruya gerek olmaksızın en geç iki iş günü; kanal kotu tutanağını en geç beş iş günü içinde verir."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin onüçüncü fıkrasının sonuna "Mevzuata uygun olarak hazırlanan ve ruhsat başvuru dilekçesi ekinde idareye sunulan yapı projelerinin onayı için ayrıca bir başvuru şartı aranmaz." cümlesi, onyedinci fıkrasının sonuna "Ruhsat başvuru dilekçesi ile birlikte kazı-hafriyat izni ve su-kanal altyapı izni için başvuru yapılmış sayılır, ayrıca bir başvuru aranmaz. Bu izinler idaresince belirlenen usul doğrultusunda yapı ruhsatı ile birlikte verilir." cümleleri eklenmiştir.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Mal sahibinin yapı kullanma izni müracaatı üzerine ruhsat vermeye yetkili idare, ayrıca bir başvuru aramaksızın yapının ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığını belirler."

MADDE 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.