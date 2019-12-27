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Yerli otomobil bugün yolda

Türkiye'nin yerli otomobili, bugün yola çıkıyor. Otomobilin test sürüşü Gebze'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Otomobilin paylaşılan videosunda elektrik, 4X4 sistemi ve zemindeki bataryalar gösterildi. Paylaşılan fotoğrafta ise otomobilin içi gösterilirken saat olarak 14:53 seçildi.
 27 Aralık 2019 06:11
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Yerli otomobil bugün yolda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün ön gösterimi yapılacak Türkiye'nin Otomobili ile fikri ve sınai mülkiyet hakları Türkiye'ye ait bir otomobile kavuşulacağını belirterek, "Belki de 2023 hedeflerimizden ikisini, yani küresel markalara sahip olmayı ve değeri milyar doları aşan Turcornlar ortaya çıkarmayı bu girişimle elde etmiş olacağız" dedi.

BİLİŞİM VADİSİNDE TANITIMI YAPILACAK
Türkiye'nin Otomobili'nin bugün ön gösteriminin yapılacağını dile getiren Varank, şöyle devam etti: "Ülkemiz için tarihi bir güne hep birlikte şahitlik edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Kamuoyunda oldukça merakla beklenen Türkiye'nin Otomobili'nin bugün Gebze'de Bilişim Vadisi'nde ön gösterimi yapılacak. Bu törenle ayrıca ülkemizin teknoloji üssü olacak Bilişim Vadisi'nin resmi açılışını da gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin Otomobili ile fikri ve sınai mülkiyet hakları bize ait bir otomobile kavuşmuş olacağız. Belki de 2023 hedeflerimizden ikisini, yani küresel markalara sahip olmayı ve değeri milyar doları aşan Turcornlar ortaya çıkarmayı bu girişimle elde etmiş olacağız. Ben şimdiden Türkiye'nin Otomobili'nin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.


İŞ DÜNYASINDAN TAM DESTEK
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski ise "TÜSİAD olarak tüm çalışmalarımızda yerli teknoloji üretiminin önemini vurguluyoruz ve bu alanda ekosistemi destekleyen projeler yürütüyoruz" ifadesini kullandı. Kaslowski, "21'inci yüzyılda küresel rekabet gücü yüksek bir Türkiye için hem üretebilen, hem de temiz enerji teknolojilerini iyi kullanan bir ülke olmamız gerekiyor. Bu yönde başarılı bir atılım olmasını dilediğimiz Türkiye'nin Otomobili girişimini candan kutluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.


ELEKTRİKLİ VİDEO YAYINLANDI
Hafta başından bu yana hergün 14.30'da Türkiye'nin Otomobili'nin bir özelliğini yayınlayan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfası dün bir sürpriz yaparak "Türkiye'nin Otomobili"nin elektrikle çalışma sistemini yansıtan 10 saniyelik bir video animasyon ve aracın iç kısmını gösteren bir fotoğraf yayımlandı. Paylaşımda, "Tam şarj #YeniliğeYolculuk, #DoğuştanElektrikli, #SıfırEmisyonlaSıfırdanBaşladık , #TürkiyeninOtomobili, #TOGG" etiketlerine yer verildi. Bu paylaşımın ardından saat 14.53'te ise aracın direksiyonunu, ön konsolunu ve iç tasarımın bir kısmını gösteren bir fotoğraf paylaşıldı. Paylaşımda, "Sizi dinledik, 14.53'te geldik, #TürkiyeninOtomobili dünyaya açılacak, #GönülleriFethedecek, Saat 19.23'te yine buluşalım" ifadelerine yer verildi. Sosyal medyada yoğun ilgi gören paylaşım, dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafın 14.53'te paylaşılmasının İstanbul'un fetih tarihi olan 1453'e atıfta bulunulduğu şeklinde yorum yaparken, bir sonraki fotoğrafın bugün saat 19.23'te paylaşılacağının duyurulması ise Cumhuriyet'in ilanı olan 1923 tarihiyle ilişkilendirildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobilin 27 Aralık'ta Gebze'de tanıtılacağını açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, örtülü aracın fotoğrafını paylaşması sosyal medya kullanıcılarına aracın şekli ve detaylarını tahmin etme fırsatı sundu.


50 MİLYAR AVRO KATKI VERECEK
Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olarak görülen "Türkiye'nin Otomobili"nin başlangıçta C segmentinde elektrikli bir SUV ile piyasaya girmesi, takip eden yıllarda model sayısını 5'e çıkarması planlandı. Projede, 3 fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesine yönelik planlar hazırlandı. Fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'ye ait olacak projenin 15 yıl içinde Türk ekonomisine 50 milyar avro, cari açığa 7 milyar avro katkı sağlaması ve doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam oluşturması öngörülüyor.
Yeni Şafak
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