Özel yol ve köprülerde fiyat karmaşası sürüyor

Özel köprü ve otoyolların fiyat çelişkisi bitmiyor. Daha önce yanlış ücret tahsilatı, hem HGS ve OGS'den alınan ücretlere rağmen nakit ücret tahsil edilmesi gibi bir dizi şikayet gündeme gelmişti. Komedyen Kemal Ayça, Osmangazi Köprüsü'nde yaşadığı geçiş ücreti hatasını sosyal medya hesabından "Osmangazi Köprüsü'nden geçen herkesi uyarıyorum" diyerek paylaştı. Ayça, aracıyla yaptığı geçişte, OGS hesabından 119 lira 50 kuruş ücret kesilmesi gerekirken, 218 lira 50 kuruş alındığını iddia etti. Aracının birinci sınıf olmasına rağmen kendisinden ikinci sınıf araç ücreti alındığını öne süren Ayça, durumu bildirmek için müşteri hizmetlerini aradığını, uzun uğraşlar sonunda kesilen haksız ücretin tarafına iade edileceğini kendisine ilettiklerini söyledi. Aradan 11 gün geçmesine rağmen OGS hesabına ücretin hala yatırılmadığını belirten Ayça "Biraz daha araştırınca gördüm ki binlerce insan bu dolandırıcılıktan mağdur. Keyfi ve fazladan çekilen ücretler, yapılmayan iadeler, nakit gişelerinde çalışan görevlilerin dolandırıcılıkları. Ve bu dediklerim insanların fark edebildikleri durumlar için geçerli" ifadelerini kullandı.

Osmangazi Köprüsü'nü kullanan herkesi uyaran Ayça "Orada müthiş bir dolandırıcılık dönüyor arkadaşlar. Tamamen tesadüfen fark ettim. Araştırınca da binlerce insanın mağdur olduğunu buldum. 15 Aralık günü İzmir'den dönerken de otoban + Osmangazi köprüsünü kullandım. Köprüye gelip OGS gişesine girince sadece köprü ücreti olarak ikinci sınıf araç 218,50 TL yazısı gördüm. Tamamen göz ucuyla ve tesadüfen gördüğüm bu uyarıyı önce dikkate almadım çünkü araç kamyonet. Fakat sonra aklıma geldi. Her gün köprü geçiyorum, otobana giriyorum ve hiç ikinci sınıf araç ücreti alınmadı. Açtım OGS kayıtlarına baktım. Evet araç birinci sınıf ve buna göre ücret ödüyorum" dedi.

YANLIŞLIĞI KABUL ETTİLER

İstanbul'dan İzmir'e giderken çekilen ücretlere baktığını söyleyen Kemal Ayça "Birinci sınıf ve sadece köprüden geçerken 119.50 ödemişim. İnternetten aşırı derecede zorlanarak bir numara buldum ve aradım. Uzun uğraşlar sonucu bir muhatap buldum. İnceliyoruz ve hemen dönüyoruz dediler. Geri aradılar evet yanlışlıkla farklı bir ücret tahsil edilmiş hemen iade ediyoruz dediler. Bugün 11'inci gün ve asla bir iade yapılmadı" diye konuştu. Ayça şöyle devam etti: Biraz daha araştırınca gördüm ki binlerce insan bu dolandırıcılıktan mağdur. Keyfi ve fazladan çekilen ücretler, yapılmayan iadeler, nakit gişelerinde çalışan görevlilerin dolandırıcılıkları.