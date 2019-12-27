Edibe Sözen rektörlüğe atandı
|27 Aralık 2019 07:47
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine Denetleme Kurulu Üyeliğine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Edibe Sözen oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Edibe Sözen, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyeliğine ise İsmail Eraslan atandı
EDİBE SÖZEN KİMDİR?
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi olan Prof.Dr.Edibe Sözen, 1961 yılında Sivas Gürün'de doğdu. Halen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcığılı ve İletişim Fakültesi Dekanlığı yapan Emine Sözen, daha önce sırasıyla şu görevlerde bulundu;
TEPAV(Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) Danışman(2011-2012); AKParti MKYK Üyesi (2006-2009; 2009-2012; 2012-.), AK Parti İstanbul Milletvekili ( 2007 - 2011 ), AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ( 2006- 2009 ), TBMM, İnsan Haklarını İnceleme Komisyon Üyesi (2009 - 2011 ), TBMM, NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi (2009 - 2011 ), yerel/genel seçim, kampanya danışmanlıkları, kent kültürü danışmanlıkları, medya analizleri, imaj-tasarım, kurumsal kimlik oluşturma danışmanlığı, organizasyon yönetimi.
- 2003 - 2006 AA Yönetim Kurulu üyesi,
- 2000 Misafir Öğretim Üyesi,Utah Üniversitesi, ABD
- 2000 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Profesör,
- 1994 Uygulamalı Sosyoloji Doçenti,
- 1991 - 1993 Wisconsin Üniversitesi"Communication Arts" Bölümü,ABD, "Honorary Fellow" statüsüyle Post -Doktora,
- 1989 İstanbul Üniversitesi,Sosyal Yapı Sosyal Değişme Bölümü, Doktora,
- 1984 yılında, İstanbul Üniversitesi Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme,Yüksek Lisans,
- 1982 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi "Uluslararası İlişkiler Bölümü", Lisans,
- 1978 Kadıköy Kız Lisesi,
- 1967 - 1972 Kuzguncuk İlkokulu (1.ve 2.sınıf) / Paşakapısı İlkokulu.
Kitaplar;
Söylem, Belirsizlik, Mübadele, Bilgi/Güç ve Refleksivite,III.Baskı,Birleşik Yayınları,Ankara,2015.
(Editörler: Edibe Sözen -Bilal Çıplak)Ortadoğu'da Barış,Aktörler,Sorunlar ve Çözüm Arayışları Sempozyumu,KALMEC(Kalyon Ortadoğu Araştırma Merkezi),Hasan Kalyoncu Üniversitesi,Gaziantep(İngilizce-Türkçe)19-20 Aralık,2014.
(Yayın Danışmanı)Haris Silajdzic,Bahar Dönemi Misafir Öğretim Üyesi,Former President of Bosnia-Herzegovina,19-26 Nisan,Gaziantep,2013.
(Editör) Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz, Gutenberg Galaksi'den Zuckerberg Galaksi'ye, Alfa Yayınları, İstanbul, 2012.
-Sosyal Kimlikten Siyasal Kimliğe Kadın, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Örneği, 2. baskı,Vadi Yayınları, Ankara, 2008.
- Türkiye'nin ABD ve AB Denklemi, (Ed). Orhan GÖKÇE, Uğur DEMİRAY, Edibe SÖZEN, Çizgi Kitabevi, Konya,2006.
- İnsan Hakları, Bir Gündelik Hayat Pratiği, Edibe SÖZEN, Adem AYTEN, Murat İRİ, Alfa Yayınları, İstanbul,2006.
- Kertenkele Mantığı,Birey Yayınları, İstanbul,2004.
- Avrupa'da Yeni Kuşak Türk Gençliği (Kimlik ve Uyum Sorunları), TAŞDELEN Musa, SÖZEN Edibe ve diğerleri, Sakarya Üniversitesi Yayınları, No: 40, Sakarya, 2000.
- Demir Kafes'den Plastiğe Kimliklerimiz, Birey Yayınları, İstanbul, 1999.
- Medyatik Hafıza, Timaş Yayınları, İstanbul, 1997
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