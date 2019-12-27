Balıkesir'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Irak uyruklu 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi
|27 Aralık 2019 08:26
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Balıkesir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak'ın Anbar kentinde örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında, Irak'ın Anbar kentinde örgüt içinde çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev yaptığı tespit edilen Irak uyruklu 11 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde 10'u kent merkezi biri de İstanbul'da olduğu öğrenilen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.
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