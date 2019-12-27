Hakkari'de okullar tatil edildi
Hakkari ve Yüksekova ilçesinde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi
|27 Aralık 2019 08:36
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