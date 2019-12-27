Van'ın iki ilçesinde eğitime kar engeli
Van'ın Bahçesaray ile Başkale ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verild
|27 Aralık 2019 08:47
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Valilikten yapılan açıklamada, ilçede etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, engelli kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Van'ın Başkale ilçesinde de eğitime bir günlük ara verilmişti.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçede etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, engelli kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Van'ın Başkale ilçesinde de eğitime bir günlük ara verilmişti.
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