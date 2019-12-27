Yeni Güvenlik Soruşturması teklifi Ocak'ta TBMM'de olacak
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, güvenlik soruşturması teklifinin ile ilgili yaşanan gelişmeleri bugün ki köşesinde yazdı
|27 Aralık 2019 09:21
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Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, güvenlik soruşturması teklifinin ile ilgili yaşanan gelişmeleri bugün ki köşesinde yazdı.
Selvi, güvenlik soruşturması teklifine Ak Parti içinden itirazlar yükselince konu Cumhurbaşkanı'na aktarılmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da teklifin geri çekilmesine olumlu yaklaştığını aktardı.
Erdoğan, yeni teklifin Ocak ayına yetişmesi için de talimat veriyor.
Yeni teklifte güvenlik ve Özgürlük dengesinin esas alınacağı belirtiliyor.Güvenlik soruşturması tekliften çıkarıldı
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