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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 27 Aralık 2019 09:35
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,93905,9400
Avro6,60006,6010
Sterlin7,69707,7360
ANKARA
ABD Doları5,91005,9700
Avro6,56506,6350
Sterlin7,63607,7850
Anadolu Ajansı
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