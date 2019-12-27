Adaylar, savcılığı değil hakimliği tercih etti
|27 Aralık 2019 09:45
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Stajları devam eden 24. dönem hakim ve savcı adaylarının çoğunluğu hakimlik mesleğini tercih etti.
Hakimlik mesleğini tercih eden adayların fazla olması nedeniyle Bakanlık, kura ile hakimliği tercih edenler arasından savcı adayı belirleyecek.
D U Y U R U
24. Dönem adaylarından 419 aday, hakimliği tercih etmiştir. Hakimler ve Savcılar Kurulunun görüşü doğrultusunda; Hakimliği tercih eden 419 adaydan 350'sinin hakim 69'unun ise Cumhuriyet savcısı adayı olacak şekilde görev ayrımlarının yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki linkte ismi bulunan hakimliği tercih etmiş adayların 30/12/2019 günü saat: 14:00'da Adalet Bakanlığı Ek Bina Konferans Salonunda bilgisayar ortamında görev ayrımlarına esas olmak üzere kuraları yapılacaktır. İlgili adaylar gerekli izinleri aldıktan sonra kuraya katılabilirler. Kuraya katılım zorunlu değildir. Kura sonuçları aynı gün adaylik.adalet.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
Cumhuriyet savcılığını tercih etmiş 24. Dönem adaylarının ise istekleri doğrultusunda görev ayrımları yapılacaktır. Bu adaylar kuraya tabi değildirler.
Görev ayrımı kurasına dahil olan adaylar için TIKLAYINIZ.
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