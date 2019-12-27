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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 42 uzman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 42 sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı alımı için sınav açtı
 27 Aralık 2019 09:47
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 42 uzman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 42 sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı alımı için sınav açtı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere 42 sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı kadrosuna sözlü sınavla personel alınacak.

Başvurular, 2 Ocak 2020'de başlayıp 13 Ocak 2020'de sona erecek. Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlık internet sitesinde (sinavbasvuru.sanayi.gov.tr) ilan edilecek.
Anadolu Ajansı
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