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Otobüs hizmetlerinde hostessiz dönem başlıyor

Flixmobility'nin Kamil Koç'u almasının ardından başlayan hostessiz yolculuk diğer markalara da yayıldı
 27 Aralık 2019 09:53
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Otobüs hizmetlerinde hostessiz dönem başlıyor

Şehirler arası yolcu taşıyan otobüs firmaları maliyet nedeniyle yeni yöntemlere başvuruyor.

Yaz aylarında Almanya merkezli Flixmobility'e satılan Kamil Koç'ta başlayan muavinsiz yolculuğa diğer markalar da adım atıyor.

ESKİYE DÖNÜŞ

Otobüs firmaları artan maliyetler nedeniyle ardı ardına yolculuklarda ikram servisini kaldırıyor. Buna bağlı olarak host ve hostesler de otobüslerde görev almayacak.

Daha az yolcu taşınan 2+1 koltuk düzeninden de vazgeçmeye başlayan firmalar 2+2 koltuk düzeninde tek seferde 54 yolcu taşımaya başladı.

Firmaların gelecek planında ise koltuk sayısı kadar numarasız bilet satma uygulaması yer alıyor.
Memurlar.Net
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