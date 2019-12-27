Otobüs hizmetlerinde hostessiz dönem başlıyor

2020 YILI İÇİN NET ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bu yıl da komisyon kararı oy çokluğuyla aldı. Asgari ücret brüt 2 bin 943 TL net 2 bin 324 lira oldu. Zam oranı yüzde 15,03 oldu. Üç çocuklu ve evli biri için asgari ücret 2 bin 479 lira olacak. Tüm işletmelere işçi başına asgari ücret desteği 75 lira olarak devam edecek dedi.